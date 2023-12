Sciopero dei Trasporti, mobilità a rischio fino alle 13. A Roma e Milano chiuse alcune linee della metro

Disagi si registrano in molte città d’Italia, a partire da Milano, dove è chiusa la linea 3 della metropolitana, la gialla. "Restano aperte le altre linee - ha precisato Atm - e i mezzi di superficie saranno in servizio". Ma anche per via del traffico più intenso del solito i tempi di attesa e di percorrenza potrebbero essere superiori a quelli normali. A Napoli lo stop riguarda le funicolari ed è stato ridotto il servizio delle linee di superficie. Qui Usb parla, in una nota, di una "fortissima adesione" alla mobilitazione. A Roma si ferma l’intera rete Atac. Chiuse le metro A e C, regolare la B. Ma tram e bus possono subire interruzioni, con le persone che si accalcano alle fermate.