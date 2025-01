Scomparso in Venezuela: il mistero di Alberto Trentini e la diplomazia al limite

Un viaggio per aiutare diventato un incubo senza fine

Sono passati oltre due mesi e di Alberto Trentini, cooperante italiano di 45 anni originario del Veneto, non c’è ancora nessuna traccia. Arrestato in Venezuela il 15 novembre scorso, Alberto era arrivato nel Paese poco meno di un mese prima, con l’ONG "Humanity and Inclusion", per fornire assistenza alle persone con disabilità. Un viaggio con una missione nobile, che però si è trasformato in un incubo.

La sua famiglia non riesce a darsi pace:“Come sta? Perché lo hanno preso? E soprattutto, dov’è?” sono le domande che si ripetono ogni giorno. L’ultima notizia certa è che Alberto è stato fermato a un posto di blocco a Guasdualito, nello stato di Apure, e poi trasferito a Caracas. Da quel momento, più nulla. Nessuna comunicazione ufficiale sul luogo della sua detenzione, nessuna spiegazione sul motivo dell’arresto. Per chi lo conosce, un silenzio che fa paura. A preoccupare ancora di più è la sua salute: Alberto soffre di ipertensione, asma e altre patologie che richiedono cure mediche costanti.

Crisi Italia-Venezuela: relazioni al punto di rottura

La Farnesina è intervenuta subito, cercando di fare pressione sul governo venezuelano, ma non è semplice. Le relazioni tra Italia e Venezuela sono ai minimi storici: l’Italia non ha riconosciuto la rielezione di Nicolás Maduro alle elezioni presidenziali dello scorso luglio, e, di recente, la premier Giorgia Meloni ha criticato duramente l’arresto temporaneo della leader dell’opposizione Maria Corina Machado, definendolo “un atto di repressione inaccettabile”. A peggiorare le cose è stata l’espulsione di tre diplomatici italiani da Caracas, un segnale di quanto sia tesa la situazione.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha reagito convocando l’incaricato d’affari venezuelano a Roma e protestando con fermezza. “Abbiamo chiesto informazioni chiare sulla detenzione di Alberto Trentini e respinto l’espulsione dei nostri diplomatici”, ha detto Tajani, sottolineando che il governo sta facendo tutto il possibile per risolvere il caso.

Alberto Trentini usato come pedina politica?

Intanto, però, le ombre su questa vicenda si allungano. Non è la prima volta che il Venezuela usa la detenzione di cittadini stranieri come strumento politico. Secondo l’ONG Foro Penal, nel Paese ci sono attualmente 1.687 prigionieri politici, di cui 26 stranieri e 31 con doppia cittadinanza. Le accuse, quando ci sono, spesso servono a creare leve diplomatiche nelle trattative internazionali.

Spiragli di speranza: un dialogo possibile?

Negli ultimi giorni, alcune voci ufficiose parlano di un possibile intervento di intermediari per sbloccare la situazione di Alberto. Pare che la Chiesa cattolica e alcune ONG stiano cercando di avviare un dialogo con le autorità venezuelane, ma al momento nulla è confermato. La famiglia, intanto, continua a chiedere risposte. La madre di Alberto, in una lettera aperta, ha lanciato un appello: “Non sappiamo più cosa fare. Vi prego, riportate mio figlio a casa. Alberto non è un politico, è un uomo che è venuto qui per aiutare”.

Ogni giorno che passa senza notizie è una ferita che si riapre. Alberto non è solo un nome in un documento: è un uomo, un fratello, un figlio. La sua famiglia e chi gli vuole bene aspetta una chiamata, un segnale che dica che sta bene, che tornerà presto. La speranza, in questo momento, è tutta affidata alla diplomazia.