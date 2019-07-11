Scudetto 2006, Tribunale Federale, no al ricorso della Juve

11 luglio 2019, ore 19:40
Lo scudetto fu assegnato all'Inter dopo le vicende di calciopoli
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Calcio, l'Inter riflette sul futuro e sul calciomercato, chi può andare via
Dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club e le dichiarazioni di capitan Lautaro sulla situazione di alcuni giocatori che vorrebbero andare via, è tempo di riordianre le idee e capire chi resta e chi andrà via da Appiano Gentile
La Nazionale Italiana fuori dalla top ten del rankikg Fifa, ai mondiali - se ci arriva- rischia di essere in quarta fascia
Le difficoltà degli Azzurri incidono sulla graduatoria internazionale, ora l'Italia è undicesima. In caso di qualificazione al mondiale tramite i play off è quasi inevitabile la retrocessione in quarta fascia per il sorteggio
Resa nota la lista dei candidati al Pallone d’Oro 2025, tra i giocatori c’è un solo italiano: Donnarumma
Tra le nominations per il premio quale miglior allenatore Conte (Napoli) e Maresca (Chelsea), in lizza per il Pallone d’oro femminile due italiane: Sofia Cantore e Cristiana Girelli; i premi verranno assegnati il prossimo 22 settembre