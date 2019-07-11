Scudetto 2006, Tribunale Federale, no al ricorso della Juve

Redazione Web

11 luglio 2019, ore 19:40

Lo scudetto fu assegnato all'Inter dopo le vicende di calciopoli

E' "inammissibile" il ricorso della Juventus per ottenere l'annullamento della delibera con cui il Consiglio federale Figc, il 18 luglio 2011, dichiarava la mancanza di presupposti giuridici per la revoca dello scudetto 2006 all'Inter. Lo ha deciso il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare che, informa la Figc, "ha rigettato l'istanza di sospensione promossa dalla Juve e dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla stessa stessa tendente ad ottenere l'annullamento della delibera suddetta". 

Calcio, l'Inter riflette sul futuro e sul calciomercato, chi può andare via

Calcio, l'Inter riflette sul futuro e sul calciomercato, chi può andare via

Dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club e le dichiarazioni di capitan Lautaro sulla situazione di alcuni giocatori che vorrebbero andare via, è tempo di riordianre le idee e capire chi resta e chi andrà via da Appiano Gentile

La Nazionale Italiana fuori dalla top ten del rankikg Fifa, ai mondiali - se ci arriva- rischia di essere in quarta fascia

La Nazionale Italiana fuori dalla top ten del rankikg Fifa, ai mondiali - se ci arriva- rischia di essere in quarta fascia

Le difficoltà degli Azzurri incidono sulla graduatoria internazionale, ora l'Italia è undicesima. In caso di qualificazione al mondiale tramite i play off è quasi inevitabile la retrocessione in quarta fascia per il sorteggio

Resa nota la lista dei candidati al Pallone d’Oro 2025, tra i giocatori c’è un solo italiano: Donnarumma

Resa nota la lista dei candidati al Pallone d’Oro 2025, tra i giocatori c’è un solo italiano: Donnarumma

Tra le nominations per il premio quale miglior allenatore Conte (Napoli) e Maresca (Chelsea), in lizza per il Pallone d’oro femminile due italiane: Sofia Cantore e Cristiana Girelli; i premi verranno assegnati il prossimo 22 settembre