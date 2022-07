Secret Love, il film che ci sprona ad amare e a seguire le nostre passioni per combattere il grande dolore

SECRET LOVE

Gli amori segreti, si sa, sono adrenalinici e passionali, ma possono diventare altrettanto dolorosi. Soprattutto se sei una domestica nell'Inghilterra del 1924 e se il tuo amante è un ricchissimo studente di giurisprudenza. Jane e Paul sono irresistibilmente attratti l'uno dall'altra, ma sanno che mai potranno coronare il loro sogno d'amore per una differenza di classe insormontabile nella società dell'epoca. Il titolo originale del film, quello con cui è stato presentato anche a Cannes, è Mothering Sunday perchè la pellicola, al netto di diversi flash forward, è ambientata nella giornata della festa della mamma. Tratto da un romanzo dello scrittore inglese Graham Swift (edito in Italia da Neri Pozza come Un giorno di festa), Secret Love è diretto dalla regista francese Eva Husson.





LA FORZA DELLA PASSIONE E DELLE PASSIONI

Secret Love racconta una storia che non risparmia ad alcuno dei protagonisti grandi, grandissimi dolori, ma, contemporaneamente, dà una chiave di speranza: amare e seguire la propria passione, in questo caso, per Jane, quella per i libri. La scena in cui la protagonista si aggira completamente nuda nella casa del ricco amante è la più intensa del film. Senza nemmeno una parola, si schiude davanti allo spettatore la passione della domestica per il mondo della letteratura, di cui arriverà a fare parte nel futuro che l'aspetta. Jane è interpretata da Odessa Young, bellissima e intensa. Molto in parte Josh O'Connor, il principe Carlo di The Crown, viso ed espressività perfetta per l'Inghilterra degli anni 20 del secolo scorso. A impreziosire il cast due premi Oscar, Olivia Colman e Colin Firth. Anche se i loro personaggi sono minori, la loro bravura incanta. In chiusura di film anche un cameo del doppio premio Oscar Glenda Jackson, tornata a recitare negli anni 90 dopo una pausa di 25 anni in cui si è dedicata alla politica.





UN FILM CHE SORPRENDE

Secret Love riesce a toccare molte corde e degna di nota è la recitazione corale del cast, seppur la protagonista assoluta sia Olivia Young. E' un film per chi ama le atmosfere della vecchia Inghilterra e per chi si emoziona per le storie d'amore e per il racconto di vite forse imperfette ma eccezionali. La ricostruzione storica è ben fatta così come sono assolutamente pertinenti i costumi. Insomma, sicuramente consigliato.