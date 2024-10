Sensazionale scoperta a New York: ritrovato uno spartito sconosciuto di Chopin

Come riporta il New York Times, è stato Robinson McClellan, un curatore musicale della Morgan Library & Museum di Manhattan, a ritrovare un manoscritto rovinato con un nome scritto in alto, quello del compositore polacco Fryderyk Chopin. L’opera, ritrovata per caso in mezzo ad altri oggetti all’interno di un caveau, è stata analizzata dallo studioso Jeffrey Kallberg alla University of Pennsylvania, il quale ha dichiarato ai media americani di essere rimasto scioccato e che era convinto di non averlo mai visto prima. In seguito a un’ulteriore analisi della carta e dell’inchiostro del documento, in modo da garantirne l’autenticità, è stato accertato che si tratta di un valzer sconosciuto di Chopin risalente al periodo tra il 1830 e il 1835, in cui il compositore aveva poco più di vent’anni. Lo spartito, appartenente a circa 200 anni fa, è stato scritto su carta vergata, realizzata a macchina con inchiostro ferro-gallico. La composizione è in La minore e comprende anche un triplo forte; è formato da 48 battute con una ripresa, per una durata totale di 80 secondi, quindi più breve rispetto alle altre opere composte da Chopin. Inoltre, è stato verificato che non fu direttamente Chopin a firmare il piccolo spartito, ma che il suo nome venne inserito in un secondo momento da un’altra persona, attualmente sconosciuta.





Come è arrivato il manoscritto a New York?

Lo spartito di Chopin è stato inserito nella collezione della libreria di Mahnattan nel 2019, a causa del trasferimento di alcuni documenti appartenenti ad A. Sherrill Whiton Jr, ex direttore della New York School of Interior Design e appassionato del compositore ottocentesco. Quando l’uomo è morto, un amico stretto del defunto ha comprato tutta la collezione, lasciandola in eredità all’archivio di Mahnattan, proprio come avrebbe voluto Whiton. Con la pandemia di Covid-19, è stato posticipato il controllo di tutte le opere fino a questo momento. Per rendere onore a Chopin e alla sua opera riscoperta, il New York Times ha incaricato un Lang Lang, un pianista cinese originario di Shenyang, di eseguire il “Valzer” di Chopin e il video dell’esibizione è stato pubblicato ieri sul sito del New York Times.