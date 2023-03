Serie A, 1-0 al Napoli, la Lazio vince al Maradona contro la capolista ed è seconda in classifica

Napoli-Lazio 0-1

Prima sconfitta interna in questo campionato per il Napoli, battuto 1-0 dalla Lazio con un supergol di Vecino. La squadra di Sarri sale momentaneamente al secondo posto in classifica a 17 punti dalla capolista Napoli. I primi 45 minuti hanno visto il Napoli all'attacco e la Lazio restare molto concentrata e gestire bene la partita. Di Lorenzo salva sulla linea un colpo di testa di Vecino che stava per entrare in porta. Lazio vicina al vantaggio, dunque, al sesto minuto. Diverse le occasioni da entrambe le parti. Al 17esimo Zielinski prova dalla distanza, ma trova pronto Provedel. Al 21esimo Milinkovic-Savic conquista un rimpallo e tenta la conclusione. Fuori. Al 35esimo è Osimhen a provarci, ma l'arbitro fischia il fuorigioco. Il gol che sblocca la partita arriva al 68esimo. È Vecino a portare in vantaggio gli ospiti con un tiro di controbalzo che finisce alle spalle di Meret per l’1-0 della Lazio. Al 78esimo un cross in area finisce sui piedi di Osimhen, miracolo di Provedel che salva. Ma l’azione era viziata dalla palla che è finita sulla mano di Di Lorenzo e l’arbitro fischia il fallo in area per la Lazio. Il Napoli spinge ma non riesce a pareggiare. Al 90esimo Milinkovic-Savic spara una punizione che sbatte all’incrocio dei pali. Dopo quasi otto anni la Lazio torna aa vincere al Maradona. Prima sconfitta interna per la squadra di Spalletti.





Le partite di domani

Il sabato di serie A inizierà alle 15 con Monza-Empoli. Il tecnico dei brianzoli, palladino medita anche di cambiare schema, intanto in porta torna Di Gregorio al posto di Cagno. L'Empoli è una squadra molto difficile da affrontare, non dobbiamo sbagliare nulla, dice ancora l’allenatore della squadra di Berlusconi. Parla di partita da tripla, invece il tecnico dei Toscani, Zanetti. Alla squadra la vittoria manca da un po’, ma non deve diventare un’ossessione, dichiara alla vigilia. Alle 18 Atalanta-Udinese. Dopo la sconfitta con il Milan, Gasperini, che ha un emergenza in difesa, chiede aiuto a chi è meno continuo e chiede anche alle seconde linee il massimo impegno. Friulani spavaldi a Bergamo, dice il tecnico Andrea Sottil. Alle 20.45 saranno in campo Fiorentina-Milan. Viola a caccia dell'impresa. Contro i rossoneri la squadra di Vincenzo Italiano cercherà la seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta lunedì a Verona. Sarà una gara nel ricordo di Astori a cinque anni dalla scomparsa. Il Milan si presenta all’esame del Franchi con Ibrahimovic che dopo il suo ritorno in campo con l’Atalanta potrebbe giocare qualche altro scampoli di partita. Pioli dice che Ibra sarà presto titolare. Domenica si giocheranno: Spezia-Verona alle 12.30, Sampdoria-Salernitana alle 15, Inter-Lecce alle 18 e il big match Roma-Juventus alle 20.45 Il 25esimo turno si chiuderà Lunedì sei marzo con Sassuolo-Cremonese alle 18.30 e Torino-Bologna alle 20.45.