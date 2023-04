Serie A, clamoroso allo stadio Maradona, il Milan cala il poker e asfalta il Napoli

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

NAPOLI-MILAN 0-4

Il Milan è tornato ad essere squadra e lo ha urlato a tutti. Napoli sotto choc, ha pagato l’assenza del cannoniere Osimhen e soprattutto un po’ di carenza di motivazioni visto l’ampio vantaggio in classifica. Per i partenopei nessuna reale conseguenza sul campionato, anche se siamo alla terza sconfitta in tre mesi. Si dovrà valutare l’impatto di questa partita sulla prossima doppia sfida di Champions. Qualche certezza potrebbe vacillare dalle parti di Spalletti. Pioli intanto torna al terzo posto, scavalcando l’Inter e tenendo dietro la Roma. Si è svegliato Leao, autore di una doppietta. Bravo anche Brahim Diaz, che nel primo tempo ha fornito l’assist per l’1-0 del portoghese e ha segnato la rete del raddoppio. Leao ha calato il tris a mezzora dalla fine, quando i partenopei stavano spingendo per riaprire la partita. Poker calato da Saelemaekers dopo una azione personale. Il Napoli non ha mostrato la solita qualità e il successo del Milan è pienamente meritato.





ROMA-SAMPDORIA 3-0

I giallorossi sono tornati in zona Champions, hanno raggiunto l’Inter. I blucerchiati- come sempre, da quando è arrivato Stankovic – hanno lottato ma è bastato soltanto per uscire a testa alta. La gara dell’Olimpico, giocata sotto la pioggia, è stata equilibrata per mezzora. Poi la Roma ha alzato i giri. Nel primo tempo Samp salvata da un paio di grandi parate di Zavaglia, che non giocava una partita di serie A da undici anni e dal palo contro cui è andato a sbattere il diagonale di Wjinaldum. L’olandese è stato decisivo nella ripresa: poco dopo l'espulsione del doriano Murillo per doppia ammonizione, un suo colpo di testa al dodicesimo ha sbloccato la gara, poi a tre minuti dal novantesimo ha subìto il fallo che ha portato al rigore trasformato magistralmente da Dybala per il 2-0. E in pieno recupero è arrivato anche il 3-0 di El Shaarawy. Per la Roma successo meritato. Il Doria ha provato a difendersi, ma in avanti non ha creato pericoli.





MONZA-LAZIO 0-2

I biancocelesti hanno rafforzato il loro secondo posto. Allo stadio Brianteo successo da squadra matura per i biancocelesti. Nel primo tempo Pedro è stato pronto ad approfittare di un momento di disorientamento della difesa briazola e ha imbucato in rete da centro area. Nella ripresa una fantastica punizione di Milinkovic Savic ha chiuso i conti. Il Monza ci ha provato, ma nelle due occasioni in cui ha costruito qualcosa di interessante ha trovato un grande Provedel. Per la diciassettesima volta in questo campionato la Lazio ha lasciato inviolata la propria porta.