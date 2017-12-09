Serie A, è la notte di Juventus-Inter

Redazione Web

09 dicembre 2017, ore 12:11

I nerazzurri si presentano a Torino in testa, i bianconeri cercano il sorpasso

Da una parte c’è la squadra che ha dominato gli ultimi sei campionati e che – come abbiamo visto una settimana fa a Napoli- non ha intenzione di abdicare. Dall’altra c’è un gruppo che è partito a fari spenti, scottato dalle troppe delusioni degli anni passati, ma che Spalletti ha reso compatto e competitivo.
L’Inter è sola in testa alla classifica da nemmeno una settimana, e il suo primato è subito sottoposto a un crash test. I nerazzurri hanno già superato indenni il passaggio da Napoli e a inizio stagione avevano vinto in casa della Roma. Uscissero imbattuti dallo Stadium non potrebbero più nascondersi.In questa stagione la Juventus è sembrata un po’ meno feroce e meno costante rispetto agli anni scorsi, ma c’è la sensazione che i bianconeri sappiano dare il meglio nelle partite importanti. Otto giorni fa la Juve rischiava di precipitare a – 7 dalla vetta, stasera potrebbe ritrovarsi in testa.


