Serie A, la Juve batte la Fiorentina, risorge il Napoli; cade l'Atalanta, colpo salvezza del Cagliari

JUVENTUS-FIORENTINA 1-0

La Juventus consolida il suo terzo posto, sfruttando appieno la vittoria di corto muso sulla Fiorentina, abbinata al pareggio del Bologna e alla sconfitta dell’Atalanta. Allo Stadium è stata gara dal due volti: bianconeri dominanti nel primo tempo, a segno con Federico Gatti al 21esimo sugli sviluppi di un corner: il difensore centrale ha appoggiato in rete la respinta del palo dopo un primo colpo di testa di Bremer. Una specie di record per la squadra di Massimiliano Allegri sono i tre gol annullati per fuorigioco nel giro di mezz’ora ( uno a Mc Kennie, due a Vlahovic). La partita ha cambiato inerzia nella ripresa, la Fiorentina ha alzato il baricentro abbandonando la timidezza del primo tempo e la Juventus si è fatta schiacciare. Due le occasioni più clamorose per i viola: un tiro a giro di Nico Gonzalez deviato sulla traversa da Szczęsny, una conclusione a botta sicura di Beltran respinta involontariamente da Nzola. Per Allegri un bel sospiro di sollievo.

MONZA-NAPOLI 2-4

Sembrava il classico pomeriggio stregato per i partenopei. Monza in gol alla prima e unica vera occasione del primo tempo, con l’imperioso colpo di testa di Djuric al nono minuto. Viva la reazione del Napoli, che però prima dell’intervallo non è riuscito a raddrizzare la gara; e sono così piovuti i fischi dei tanti tifosi napoletani presenti allo stadio Brianteo. Nella ripresa però tutto è cambiato, per qualche minuto si è rivista la squadra che un anno fa dominava il campionato: tre gol bellissimi per ribaltare tutto in sei minuti: pareggio di Osihmen con un colpo di testa imperioso, sorpasso di Politano con una meravigliosa semigirata al volo, tris del redivivo Zielinski con un tiro dal limite. Alla giostra del gol ha subito partecipato anche il monzese Colpani, molto bello anche il suo tiro. Ma le ambizioni di rimonta dei brianzoli sono state stroncate dal tap in del neo entrato Raspadori. Per il Napoli una boccata d’ossigeno, per il Monza una caduta che ci può stare, la stagione resta largamente positiva





CAGLIARI-ATALANTA 2-1

Brusca frenata dell’Atalanta nella corsa verso la Champions. Il Cagliari invece fa un grande balzo nella zona bassa della classifica in un colpo solo supera quattro squadre. I quattro punti di margine sul Frosinone terzultimo non autorizzano serenità, ma sicuramente la squadra di Ranieri ha messo un bel tassello per la speranza salvezza. E sì che la partita era cominciata benissimo per l’Atalanta, a segno dopo soli 13 minuti con Scamacca imbeccato da Lookman; per qualche minuto la squadra di Gasperini ha dato la sensazione di poter tranquillamente controllare, ma il Cagliari è andato via via crescendo. al 42esimo il pareggio di Augello, dimenticato dalla difesa bergamasca. Nella ripresa è stato il Cagliari a crederci di più: il gol vittoria è arrivato a due minuti dal 90esimo: lo ha segnato di testa Nicolas Viola.