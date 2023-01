Serie A, Fiorentina-Sassuolo 2-1, Juventus-Udinese 1-0, Monza-Inter 2-2

Monza-Inter 2-2

Il Monza dopo aver battuto la Juventus ferma un'altra grande, l'Inter, trovando il pareggio al 93'. Primo tempo spettacolare e ricco di emozioni. Nerazurri in vantaggio al 10' con Darmian, servito da Bastoni. Palla al centro e subito pareggio Monza: Ciurria all'11' trova il primo gol in Serie A, con uno splendido tiro a giro dal limite sul quale Onana non può nulla. L'inter però non si abbatte, continua a spingere, e trova il gol del vantaggio con Lautaro Martinez al 22', con l'argentino che sfrutta una distrazione difensiva di Pablo Mari, alla prima da titolare dopo l'aggrssione dello scorso anno al centro commerciale di Rozzano. Nella ripresa il Monza più volte si rende pericoloso dalle parti di Onana, ma la difesa interista riesce a sventare gli affondi dei brianzoli. Inzaghi inserisce Lukaku per Dzeko, ma i nerazzurri non si rendono mai pericolosi, ed al 93' Caldirola trova di testa il gol del meritato pareggio.





Juventus-Udinese 1-0

La Juventus batte l'Udinese, centra l'ottava vittoria di fila in campionato senza prendere gol e si porta a -4 dal Napoli, in attesa del match di domenica dei partenopei contro la Sampdoria. La prima conclusione è per l'Udinese con Paz che al 17' ci prova con potenza ma Danilo devia in angolo. Passa un minuto e i friulani con Walace impegnano Szczesny che respinge con i pugni. La Juve dopo una prima parte di attesa ci prova al 26' con Kean la cui conclusione dal limite esce di poco, ed al 38' con una conclusione di potenza messa in angolo dal portiere avversario. Nella riprese l'Udinese cala, lascia più spazi, e la Juventus ci prova con Locatelli ed ancora con Kean. Il gol vittoria arriva ancora una volta nel finale: al mintuo 86' lancio di Paredes per inserimento di Chiesa che controlla di petto e mette di prima al centro per Danilo che da due passi a porta vuota insacca la rete dell'1-0 decisivo.





Fiorentina-Sassuolo 2-1

La Fiorentina dopo il pareggio con il Monza torna alla vittoria, batte il Sassuolo 2-1 a tempo scaduto su rigore e si porta a 23 punti, mentre il Sassuolo, alla seconda sconfitta consecutiva, resta a 16 punti. Primo tempo da sbadigli al Franchi, con solo un'occasione per il Sassuolo con Berardi che Terracciano controlla senza problemi. Nella ripresa la partita si sblocca, al 48' viola in vantaggio con Saponara sche sfrutta un disimpegno affrettato di Ferrari e di controbalzo insacca. La reazione del Sassuolo è immediata e al 57' arriva il pari con Berardi che trasforma il penalty assegnato per un fallo di mano di Dodò. Al 91' la Fiorentina passa di nuovo in vantaggio: grazie proprio a Nico Gonzalez che su rigore, asseganto per un fallo si mano di Tressoldi, spiazza Consigli per il 2-1 finale.