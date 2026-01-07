Serie A: frena il Napoli, l'Inter vince e vola a +4. Vincono anche Atalanta e Udinese, 1 punto per Lazio e Fiorentina Photo Credit: ANSA/Lorenzo Cattani

NAPOLI-VERONA 2-2

Primo tempo da incubo per il Napoli che dopo un avvio positivo si fa trovare impreparato alla prima ripartenza del Verona, su un cross in mezzo proveniente dalla destra Frese taglia tutta l'area di rigore e chiude verso la porta con un colpo di tacco stupendo firmando il gol dell'1 a 0. Passano 10 minuti e il Verona raddoppia su calcio di rigore con Orban dopo un fallo di mano in area di rigore di Buongiorno. Nelle ripresa dopo soli 9 minuti il Napoli accorcia le distanze grazie ad un gol di McTominay che stacca più in alto di tutti su calcio d'angolo. Il Napoli trova il 2-2 al 72esimo ma il Var cambia la decisione del campo. Hojlund l'ha controllata col braccio, si resta 1-2. Il pareggio arriva 10 minuti più tardi grazie ad un destro di prima intenzione di Di Lorenzo. L'arrembaggio finale non basta, il Napoli nel finale rischia anche di subire il gol della beffa ma Giovane si divora una clamorosa opportunità.





BOLOGNA-ATALANTA 0-2

Primo tempo equilibrato al Dall'Ara, buon ritmo e ripartenze da una parte all'altra ma a trovare il gol del vantaggio è l'Atalanta: De Keteleaere sfugge sulla destra, si accentra, poi con un passaggio filtrante serve Kristovic che in area deve solo appoggiarla in porta. Parte il secondo tempo e la Dea trova subito il gol del raddoppio, ancora con Kristovic, il suo sinistro dal limite si insacca all'angolino basso. Dopo un primo tempo senza tiri in porta, il Bologna prova a reagire soprattutto con Dallinga e Cambiaghi ma senza precisione. Carnesecchi si va sempre trovare pronto e chiude la porta in un paio di occasioni. L'Atalanta sorpassa i rossoblù in classifica





PARMA-INTER 0-2

L'Inter dopo un primo tempo complicato riesce a sbloccare il match al 43esimo: Di Marco mette il pallone in mezzo, Pio Esposito riesce a colpire ma il rimpallo rispedisce la sfera nella zona del terzino italiano che con il destro da posizione defilata batte il portiere portando i nerazzurri in vantaggio. Prima del gol traversa colpita sia da Bisseck che dallo stesso Pio Esposito, stesso legno ma della porta opposta colpito da Ondrejka. Nella ripresa Sucic si divora il raddoppio e nel recupero viene annullato il bis di Bonny per un fallo di mano precedente di Thuram. Il francese si riscatta poco dopo e chiude il match in contropiede su lancio di Barella. Inter a +4 sul Napoli.

LAZIO-FIORENTINA 2-2

La Lazio chiude il primo tempo senza reti, ma con più di un rimpianto. I biancocelesti partono forte: Basic ci prova prima di essere costretto al cambio per infortunio, poi è Gila a sfiorare il vantaggio con due conclusioni respinte sulla linea. Il difensore reclama anche un possibile rigore per una trattenuta in area. La Fiorentina resta invece a secco di tiri verso la porta. I biancocelesti segnano ad inizio ripresa, stupenda la rete di Cataldi che prima finta il tiro, poi la triangolazione con Vecino e infine con il mancino incrociato batte De Gea. Il vantaggio dura solo 4 minuti, la Fiorentina si sveglia e pareggia con Gosens che sfrutta uno splendido assist di Fagioli. I Viola la ribaltano all'89esimo grazie ad un calcio di rigore di Guomundsson, al 95esimo però la Lazio la riprende sempre su calcio di rigore, segna Pedro.





TORINO-UDINESE 1-2

Più Udinese che Torino nel primo tempo, al 18esimo gol annullato a Kabasele per fallo di mano in area, pochi minuti più tardi Zaniolo si divora un gol tutto solo davanti al portiere, il tiro rasoterra e troppo debole favorisce la parata di Paleari. L'ex giocatore della Roma si fa perdonare ad inizio secondo tempo raccogliendo un assist perfetto di Zanoli infilando da pochi passi il pallone in porta. All'82esimo Ekkelenkamp chiude il match segnando il gol del 2 a 0, non basta il gol di Casadei nel finale al Torino per pareggiare.