Serie A, Genoa - Roma 1-1, Atalanta - Fiorentina 3-2, Torino - Lecce 0-0 , Cagliari-Napoli 0-4, Monza-Inter 1-1

MONZA-INTER 1-1

L'Inter frena a Monza e perde la vetta della classifica in favore del Napoli. I nerazzurri, in campo con molte riserve in vista del match di Champions League di mercoledì a Manchester contro il City di Guardiola, non vanno oltre un pareggio per 1-1 contro i brianzoli. Prova incolore dei campioni d'Italia in carica che giocano con poca brillantezza, rischiando il ko e trovando il pari all'88' con Dumfries che risponde al gol di Mota, che apre le marcature all'81'. Dopo un primo tempo di grande equilibrio e con nessuna occasione degna di nota da entrambe le parti, nel finale di partita i due gol che decidono il match: Monza in vantaggio al 36', Izzo crossa dalla trequarti, pallone troppo alto per Djuric ma non per Mota che supera Sommer con un colpo di testa potente e preciso. Al 43' però l'Inter agguanta il pari. Carlos Augusto crossa rasoterra dalla sinistra, pallone che sfila sul secondo palo dove il tap-in decisivo è di Dumfries. Nel recupero i nerazzurri potrebbero anche vincere con Arnautovic che si libera in area ma spreca tutto calciando altissimo. In classifica l'Inter è al 2° posto a quota 8 insieme a Juventus e Torino a una lunghezza dal Napoli.





GENOA - ROMA 1-1



Finale da thriller a Marassi per Genoa vs Roma. Il Grifone, dopo essere stato sotto dal 38', quando i Giallorossi sono passati in vantaggio con Dovbyk, è riuscito a pareggiare in extremis grazie al colpo di testa del centrale Rossoblu De Winter. Una gara dove gli uomini di Gilardino, dopo essere partiti bene i primi minuti del primo tempo, hanno chiuso la prima frazione senza mai tirare in porta. La Roma crea tanto, ma spreca molto con Dovbyk e El Shaarawy che non riescono ad andare in goal. Il Genoa subisce il goal al 38', dopo un lungo consulto al VAR per un possibile fuorigioco sul goal di Dovbyk, ma alla fine sono i Giallorossi a passare in vantaggio. Nel secondo tempo, il Genoa parte subito forte grazie agli innesti di Vitinha e Malinovskiy che cambiano la partita in favore del Grifone. La squadra di Gilardino attacca e in contropiede crea molti pericoli, poi a recupero finito, trova il goal del pareggio con l'incornata di De Winter che evita la sconfitta al Genoa. La Roma non sa più vincere e, dopo 4 giornate, raccoglie 3 punti, 3 pareggi e 1 sconfitta con l'Empoli in casa all'esordio.