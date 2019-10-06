Serie A, il Napoli pareggia 0-0 a Torino

06 ottobre 2019, ore 19:52
Nel pomeriggio vincono Fiorentina e Atalanta, pareggi per Roma e Lazio
Il Napoli, dopo lo 0-0 in Champions League in Belgio contro il Genk, anche in campionato non trova il gol. A Torino contro la squadra di Mazzarri gli uomini di Ancelotti non riescono a concretizzare diverse occasioni da rete e perdono così terreno dal terzo posto. Nel pomeriggio la Fiorentina vince con l'Udinese 1-0, l'Atalanta stende il Lecce 3-1. Pareggi per le due romane. La Lazio fa 2-2 a Bologna, la Roma 1-1 in casa contro il Cagliari.
