Serie A, il Napoli pareggia 0-0 a Torino

Redazione Web

06 ottobre 2019, ore 19:52

Nel pomeriggio vincono Fiorentina e Atalanta, pareggi per Roma e Lazio

Il Napoli, dopo lo 0-0 in Champions League in Belgio contro il Genk, anche in campionato non trova il gol. A Torino contro la squadra di Mazzarri gli uomini di Ancelotti non riescono a concretizzare diverse occasioni da rete e perdono così terreno dal terzo posto. Nel pomeriggio la Fiorentina vince con l'Udinese 1-0, l'Atalanta stende il Lecce 3-1. Pareggi  per le due romane. La Lazio fa 2-2 a Bologna, la Roma 1-1 in casa contro il Cagliari.

