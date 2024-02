Serie A, Inter inattestabile, poker anche all'Atalanta; goleada del Napoli contro il Sassuolo

INTER-ATALANTA 4-0

L’Inter sembra davvero inarrestabile, spazzata via anche l’Atalanta. Per la quarta partita consecutiva i nerazzurri hanno imposto la regola del poker. Il vantaggio in classifica dei ragazzi di Inzaghi si dilata: +12 su la Juventus, +16 sul Milan. La partita contro i bergamaschi poteva presentare qualche insidia, anche alla luce delle assenze di Acerbi Calhanoglu e Thuram. In effetti l’Inter nei primi minuti ha sofferto la pressione alta della dea, al decimo minuto è stato annullato il gol di Dekatelaere per una precedente tocco di braccio di Miranchuk. Dal quarto d’ora in poi l’Inter è andata in crescendo: gara sbloccata dal gol di Darmian, prima dell’intervallo il raddoppio di Lautaro Martinez con un meraviglioso tiro dal limite all’angolino. In avvio di ripresa rigore scovato dal Var, parata di Carnesecchi sul tiro dal dischetto di Lautaro Martinez ma tap in vincente di Dimarco. Il quattro a zero lo ha segnato di testa Frattesi su punizione di Sanchez; ma l’ex giocatore del Sassuolo non ha nemmeno potuto esultare perché si è infortunato proprio in occasione della segnatura e ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Per l’Atalanta una battuta d’arresto dopo una bella serie positiva, il Bologna conserva il quarto posto ma i bergamaschi restano in piena zona Champions e domenica prossima ci sarà proprio lo scontro diretto fra Gasperini e Thiago Motta. Nel frattempo la capolista se ne va...