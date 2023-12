Serie A, la Juve è sempre uguale: soffre ma batte anche il Napoli di misura, ancora decisivo Gatti

L’episodio decisivo cinque minuti dopo l’inizio della ripresa: cross perfetto di Cambiaso, stacco imperioso di Gatti, pallone in rete. Per la Juve il più è fatto. Al Napoli restano più di 40 minuti per cercare di pareggiare la partita: ma la fase difensiva dei bianconeri tiene , Szczęsny deve arginare solo pericoli ordinari. Al venticinquesimp Osihmen mette in rete, ma la sua posizione di fuori gioco cancella tutto. Nei minuti conclusivi Di Lorenzo calcio sull’esterno della rete, mentre il neo entrato Raspadori tira debole tra le braccia di Szczęsny. La serata finisce con la festa della Juve e i rimpianti del Napoli.

E' un film già visto: gli altri giocano, la Juventus vince . Ed è emblematico che anche il Napoli sia stato battuto dal gol di un difensore centrale: Federico Gatti , ormai più decisivo degli attaccanti. I partenopei hanno mostrato un'altra bella prestazione, ma sono alla terza sconfitta consecutiva ( pur contro avversarie difficili): la squadra di Mazzarri deve migliorare sottoporta , segnare di più, perchè il gol non è un dettaglio. Per la Juve operaia ancora una notte in testa, scavalcata momentaneamente l'Inter.

IL SABATO DELLA SERIE A

Il programma del sabato prevede tre sfide importanti: per il vertice, per l’Europa, per la salvezza. In serata alle 20.45 a san Siro l’Inter riceverà l’Udinese, una squadra che fin qui ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato. Nerazzurri con un po' di pressione in più visto che la Juventus non molla e per ora ha effettuato il sorpasso. Alle 18.00 a Bergamo Atalanta-Milan: i bergamaschi non vincono da un po’ e si affidano all’ex rossonero Leao, i rossoneri devono alzare il livello delle prestazioni ma ancora una volta saranno senza Leao. Alle 15.00 la Lazio sarà in trasferta al Bentegodi contro il Verona: gli scaligeri vogliono allontanarsi dalla zona calda, tra i biancocelesti Vecino torna tra i convocati dopo qualche frizione con Maurizio Sarri.