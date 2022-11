Serie A, la Juventus batte un'Inter sprecona e si rilancia, la Lazio vince di misura un derby poco spettacolare

JUVENTUS-INTER 2-0

Si rilancia la Juventus, che può guardare alla ripresa del campionato con una piccola speranza di rilancio. L'Inter - ancora una volta battuta in uno scontro diretto- esce invece sconfitta e ridimensionata, ora è settima in classifica. E dire che la squadra di Inzaghi è stata superiore per 50 minuti, poi una svolta andata sotto non ha saputo rialzarsi. Nel primo tempo è stata soprattutto l’Inter a fare la partita, la Juventus si è dimostrata solida e compatta. Per i nerazzurri le occasioni migliori: la più importante è stata un colpo di testa di Dzeko con la palla finita fuori di poco, ma hanno creato pericoli anche Lautaro, Dumfries e Acerbi. I bianconeri hanno avuto una sola chance con Bremer, la cui spaccata in acrobazia ha mandato il pallone sul fondo. A inizio ripresa altra occasione per Calhanoglu, il suo tiro dal limite è stato alzato sulla traversa da Szczesny. Ma chi troppo spreca, paga. Al settimo minuto del secondo tempo Juventus in vantaggio: fuga di Kostic in contropiede, gol di piatto di Rabiot. L'Inter ha faticato a reagire e ha subito anche il gol del raddoppio, cancellato però dal Var a causa di un tocco di braccio di Danilo, che aveva girato in rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Lautaro si è trovato sul piede una buona palla, ma si è fatto murare dal portiere avversario, sull'altro fronte un gran diagonale di Kostic è stato deviato sul palo da Onana. Con la squadra di Inzaghi sbilanciata alla ricerca del pareggio, decisiva è stata un'altra ripartenza di Kostic, che ha mandato in gol Fagioli, anche se sul tiro del giovane bianconero c'è stata una deviazione di Gosens. Il raddoppio dei padroni di casa ha fatto partire i titoli di coda.

ROMA-LAZIO 0-1

E’ stato un derby bruttino, poco spettacolare. Il che non toglie nulla alla goduria laziale. La partita è stata bloccata ed è stata decisa da un errore. Era il ventinovesimo del primo tempo, Ibanez ha fatto partire con colpevole leggerezza l’azione dalla sua area, attaccato da Pedro ha perso tempo e pallone, assist per Felipe Anderson, gol facile da centro area. La Roma ha reagito con una traversa di Zaniolo e poco altro. Soltanto nel venti minuti finali i giallorossi hanno schiacciato gli avversari, ma non hanno creato grandi occasioni. Anzi, è stata la Lazio a rendersi pericolosa con una grande ripartenza avviata da Cancellieri e conclusa da un tiro di Felipe Anderson, ben parato da Rui Patricio. La squadra di Sarri ha raggiunto l’Atalanta al terzo posto a otto punti dal Napoli capolista.