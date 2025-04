Serie A, la Roma batte la Juve e sogna la Champions

All'Olimpico 2-0, decisivi Florenzi e Dzeko nel finale

La Roma tiene vivo il sogno Champions. Battuta la Juventus 2-0 con un gol di Florenzi a dieci minuti dalla fine e il raddoppio di Dzeko in pieno recupero. I bianconeri hanno fatto di più, ma hanno sprecato e i giallorossi ne hanno approfittato. Il Napoli ha vinto 2-1 a Ferrara con la Spal. Il Torino resta aggrappato al treno Europa, grazie al 3-2 in rimonta sul Sassuolo. L'Empoli tiene viva la corsa salvezza. I toscani hanno vinto 2-1 a Marassi con la Sampdoria e ora sono a un solo punto dal Genoa. I rossoblu sono stati superati dall'Udinese, che ha vinto 3-1 a Frosinone. All'appello mancano i posticipi del lunedì: alle 19.00 derby emiliano Bologna-Parma, sfida tra due squadre che vogliono allontanarsi dalla zona calda; alle 20.30 Inter-Chievo, con i nerazzurri che devono vincere per tornare al terzo posto e avvicinarsi alla Champions.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti