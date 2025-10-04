Serie A, Lazio-Torino 3-3, Parma-Lecce 0-1, Inter-Cremonese 4-1, Atalanta-Como 1-1

04 ottobre 2025, ore 22:51 , agg. alle 23:30
L'Inter travolge la Cremonese e raggiunge momentaneamente il vertice della classifica, pareggio pirotecnico tra Lazio e Torino, prima vittoria per il Lecce, pareggio nel derby lombardo Atalanta-Como
L'Inter batte la Cremonese 4-1 e raggiunge momentaneamente la testa della classifica. Nerazzurri avanti al 6' con una zampata di Lautaro su assist di Bonny e raddoppiano nel finale di primo tempo proprio con Bonny . A inizio ripresa Dimarco prima e Barella poi, entrambi su assist di Bonny, portano il risultato sul 4-0, con la Cremonese che poi trova il gol della bandiera allo scadere con Bonazzoli. Per la squadra di Nicola, mai in partita, è la prima sconfitta stagionale. Sfuma in extremis la seconda vittoria all'Olimpico per il Torino, beffato al 103' dopo un lunghissimo check al Var che manda Cataldi sul dischetto: il centrocampista non sbaglia e firma il 3-3, un punto per Sarri e Baroni. La partita era stata aperta dal gol di Simeone al 16', poi la doppietta di Cancellieri tra il 24' e il 39' aveva ribaltato il risultato per i biancocelesti, rimontati nella ripresa dai granata con le reti di Adams al 73' e di Coco al 92', prima del pareggio su rigore in pieno recupero di Cataldi. Il Lecce batte il Parma in trasferta 1-0 e trova la prima vittoria stagionale. A decidere il match un gol di Sottil al 38'. Pareggio 1-1 nel derby lombardo tra Atalanta e Como. Succede tutto nel primo tempo, con due disattenzioni difensive in fase di costruzione che regalano le reti nei primi 20' di gioco. A sbloccarla al 6' è Samardzic, poi al 19' un tiro-cross di Perrone, che poco prima aveva salvato sulla linea su conclusione di Sulemana, beffa Carnesecchi per il pareggio dei biancoblù. Un punto che smuove poco la classifica, ma che permette alla squadra di Juric di mantenere ancora l'imbattibilità in campionato.
