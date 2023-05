Serie A, Milan-Lazio 2-0, Roma-Inter 0-2, Cremonese-Spezia 2-0

Milan-Lazio 2-0

Il Milan batte 2-0 la Lazio rilanciandosi nella corsa ad un posto in Champions League. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per i biancocelesti, che restano comunque al 2° posto con 64 punti, uno in più della Juventus e tre del Milan. Alla squadra rossonera basta un tempo. Al 17' gol di Bennacer, bravo a sfruttare un errore di Casale e Marcos Antonio. Al 29' Theo Hernandez replica la prodezza dello scorso anno contro l'Atalanta: parte dalla sua area di rigore e dopo essersi fatto tutto il campo batte Provedel con un sinistro da fuori. Nelal ripresa i rossoneri amministrano il risultato e rallentano i ritmi, in vista della semifinale di andata di Champions League contro l'Inter di mercoledì. Nota negativa l'infortunio di Rafael Leao, costretto ad abbandonare il match dopo solo 11 minuti di gioco per un risentimento muscolare. All'uscita dallo stadio il portoghese ha però rassicurato i suoi tifosi: "Niente di grave, sto bene". "Mi fido, spero sia presente", ha spiegato Stefano Pioli: "Se è stato un cambio preventivo? Lui si è fermato perché ha sentito qualcosina", ha spiegato il tecnico. "Sembrerebbe si sia fermato in tempo, ma lo sapremo domattina".





Roma-Inter 0-2

L'Inter vince all'Olimpico sulla Roma per 0-2, raccogliendo 3 punti fondamentali per la rincorsa alla Champions League. Mourinho deve fare i conti con le tante assenze: Cristante difensore centrale e Bove e Camara nell'11 iniziale. Davanti, Pellegrini dietro a Belotti. L'Inter invece rinuncia sia a Dzeko che Lautaro in vista della semifinale di Champions di mercoledì contro il Milan e rilancia Correa insieme a Lukaku. Le squadre si affrontano a viso aperto, con la Roma che prova a partire forte e l'Inter che cresce con il passare dei minuti. Le migliori occasioni del primo tempo a tinte giallorosse sono per capitan Pellegrini, che cerca di rendersi pericoloso con i tiri da fuori ma non riesce a trovare la via del gol. Al minuto 33' su un errore in fase di impostazione della Roma, Brozovic lancia in profondità Dumfries. L'olandese mette in mezzo e sul secondo palo sbuca Dimarco a mettere alle spalle di Rui Patricio il vantaggio per gli uomini di Inzaghi. Nella ripresa l'Inter gestisce il vantaggio con la Roma che prova a raddrizzare il match, Mourinho inserisce anche Dybala ma nel miglior momento dei giallorossi arriva il raddoppio per l'Inter: al 74' errore clamoroso con Ibanez che anticipa bene Lukaku su un lancio dalle retrovie ma poi consegna il pallone a Lautaro che libera in area belga a tu per tu con Rui Patricio e sigla lo 0-2, risultato con il quale si chiude il match.





Cremonese-Spezia 2-0

La Cremonese batte 2-0 lo Spezia e si porta a soli tre punti dai liguri, al quartultimo posto in classifica, e tiene viva la speranza di una miracolosa salvezza. Dopo il pareggio strappato al Milan a San Siro nel turno infrasettimanale, la squadra di Ballardini ha preso fiducia, e dopo un inizio di match in grande sofferenza, con lo Spezia fermato solo da un grande Carnesecchi, al primo affondo trova il vantaggio con Ciofani, al 41'. Nella ripresa stesso copione, con lo spezia all'arrembaggio a cercare il pareggio, ma punito nuovamente dal raddoppio di Vasquez.