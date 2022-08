Serie A, Milan-Udinese 4-2, Sampdoria-Atalanta 0-2. Lecce-Inter 1-2, Monza-Torino 1-2

Milan-Udinese 4-2

Il Milan campione d'Italia inaugura la nuova stagione con una vittoria in casa, battendo in rimonta l'Udinese. Friulani in vantaggio dopo solo 90 secondi, con Rodrigo Becao che di testa anticipa la difesa del Milan e trafigge Maignan. In 13 minuti però la squadra di Pioli ribalta il risultato: all'11 un rigore di Theo Hernandez, assegnato per un fallo su Calabria, riporta il match in parità, poi al 15' un gran gol di Rebic. Allo scadere del primo tempo L'Udinese trova il pareggio con un guizzo di Masina, 2-2 dopo 45 minuti. Ad inizio ripresa Milan subito in vantaggio, con Diaz lesto a sfruttare uno svarione della difesa friulana al 46', e poi al 68' il definitivo 4-2, a firma ancora di Rebic. Nel finale esordio in Serie A per Origi e De Ketelaere.





Sampdoria-Atalanta 0-2

L'Atalanta batte in trasferta la Sampdoria e raccoglie i primi 3 punti della stagione. La squadra di Gasperini trova il vantaggio nel primo tempo con una rete di Toloi al 26'. Il gol del difensore bergamasco arriva dopo un gol annullato dal Var a Caputo, poi gli uomini di Giampaolo colpiscono un palo e una traversa con Sabiri e Quagliarella. in pieno recupero arriva il 2-0, a firma del nigeriano Lookman.





Lecce-Inter 1-2

L'Inter ottiene la vittoria all'ultimo secondo della sfida con il Lecce, con un gol di Dumfries al minuto 94. La squadra di Inzaghi parte fortissimo, trova la rete del vantaggio dopo soli 90 secondi con Lukaku, che di testa insacca un prezioso assist di Darmian. L'inter continua ad attaccare ma non riesce a trovare il raddoppio, e così al primo vero affondo il Lecce trova il pareggio con Assan, al terzo minuto della ripresa. Inzaghi a questo punto cambia, inserisce Dzeko e Dumfries, ed è proprio l'olandese a tempo scaduto a trovare il gol vittoria che vale molto più di tre punti.





Monza-Torino 1-2

Parte con una sconfitta l'esordio Serie A del Monza. La squadra di Stroppa si arrende in casa allo U-Power Stadium contro il Torino di Juric: sono le reti di Miranchuk sul finire del primo tempo e Sanabria a metà ripresa a regalare il 2-1 e i tre punti ai granata. Per Stroppa inutile il gol nel finale di Mota, che entra però nella storia del Monza come primo marcatore in serie A.