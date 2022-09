Serie A, Monza-Atalanta 0-2, Salernitana-Empoli 2-2, Torino-Lecce 1-0

Monza-Atalanta 0-2

L'Atalanta si prende la vetta in solitaria della Serie A a quota 13 punti, +2 su Napoli e Milan, grazie al successo per 2-0 sul campo del Monza. Primo posto per gli orobici cinquantotto anni dopo l'ultima volta. Era il 1964 e in panchina sedeva il futuro ct Ferruccio Valcareggi. Buon primo tempo dei padroni di casa ma a sbloccare è la partita è la squadra di Gasperini nella ripresa col sostituto di Zapata e Muriel, il classe 2003 Hojlund. Bis poco dopo con l'autogol di Marlon, propiziato da Lookman. Cinque sconfitte in altrettante giornate per Stroppa e i brianzoli restano l'unica squadra ancora a zero punti.





Salernitana-Empoli 2-2

Termina sul punteggio di 2-2, il posticipo della quinta giornata di Serie A tra Salernitana ed Empoli, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio degli ospiti con Satriano al 31' replicano Mazzocchi al 39' e Dia al 61'. Di Lammers all'81' il 2-2 finale. In classifica i granata salgono a quota 6 in decima posizione, mentre i toscani sono quindicesimi con 4 punti.





Torino-Lecce 1-0

Il Torino batte 1-0 il Lecce, a decidere il match il gol di Vlasic al 40'. In classifica i granata scavalcano l'Inter e salgono al 4° posto insieme a Roma e Udinese con 10 punti, mentre i salentini restano fermi a quota 2 in 17/a posizione insieme alla Sampdoria.