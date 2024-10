Serie A, Napoli-Lecce 1-0, Atalanta-Verona 6-1

NAPOLI - LECCE 1-0





Il Napoli conquista un’altra vittoria di misura per 1-0 contro il Lecce, che pur risicata permette alla squadra di Conte di mantenere il comando della classifica. Gli azzurri si preparano ora a un ciclo di gare molto impegnative contro avversari di alto livello come Milan, Atalanta, Inter, Roma, Torino e Lazio, un vero tour de force che metterà a dura prova le ambizioni della squadra e ne misurerà le potenzialità. La vittoria contro il Lecce arriva grazie a Di Lorenzo in un secondo tempo in cui i partenopei, pur soffrendo la risposta dei salentini, riescono a strappare tre punti preziosi. I pugliesi, infatti, si mostrano più combattivi rispetto alla recente sconfitta interna per 6-0 contro la Fiorentina, sebbene il loro approccio tattico molto difensivo presenti alcune fragilità. Nel primo tempo, il Napoli fatica a creare occasioni concrete e Lukaku, troppo isolato, tocca pochissimi palloni. Il giro palla dei partenopei è lento, favorendo la difesa avversaria e rendendo inefficaci le linee di passaggio. Il Napoli riesce a segnare con Di Lorenzo su assist di Olivera, ma il Var annulla per un fuorigioco millimetrico, lasciando il risultato bloccato sullo 0-0. Nella ripresa, il Napoli intensifica progressivamente la pressione, con Conte che inserisce Raspadori e Kvaratskhelia per aumentare il peso offensivo. La svolta arriva su calcio d’angolo: McTominay colpisce di testa e Falcone respinge, ma Di Lorenzo si avventa sulla palla e segna. La squadra di Conte, molto sbilanciata in avanti in questa fase, rischia qualcosa con il Lecce che, rinvigorito dai cambi di Gotti, guadagna fiducia e crea qualche difficoltà alla difesa napoletana. Meret e i difensori Di Lorenzo e Buongiorno devono intervenire in più di un’occasione per proteggere il vantaggio. Alla fine, il Napoli soffre ma ottiene un successo cruciale che permette alla capolista di mantenere saldo il proprio primato in classifica.



Atalanta-Verona 6-1

L'Atalanta travolge il Verona con un gara sontuosa, giocata a ritmi stellari e mettendo in campo una lezione magistrale di calcio. Il primo tempo è un dominio assoluto, con la squadra di Gasperini che va in gol praticamente ad ogni azione: al 6' De Roon raccoglie a centro area un passaggio di Lookman e dall'altezza del dischetto trafigge Montipò. Passano tre minuti, nuova azione e nuovo gol: Retegui con una rasoiata bassa dal limite per il 2-0. Al 14' De Ketelaere riceve palla dal limite dell'area di rigore, si accentra, doppia finta e palla all' angolino alto per il 3-0. Al 29' tocca a Lookman, che 5 minuti dopo sigla la personale doppietta al termine di un'azione corale che non lascia scampo alla difesa del Verona: 5-0. Il Verona, tramortito, trova il gol del 5-1 al 42' con Sarr, che si inventa un tiro dal limite che si infila nel sette. Nella ripresa i ritmi ovviamente calano, ma l'Atalanta ha ancora il tempo per colpire una traversa con Lookman e per siglare il definitivo 6-1 ancora una volta con Retegui. lAtalanta raggiunge così momentaneamente la Juventus al terzo posto, a 16 punti.