Serie A, nei recuperi Bologna-Inter 2-1, Atalanta-Torino 4-4, Fiorentina-Udinese 0-4

Bologna-Inter 2-1

Clamoroso al Dall'Ara, con il Bologna che batte in rimonta l'Inter 2-1 e piega le velleità di primo posto dei nerazzurri, che restano così a -2 da Milan capolista. E' la squadra di Inzaghi a portarsi in vantaggio al primo affondo del match, con Perisic che al 3' dribbla tre giocatori si accentra e fa partire un destro potente che si infila alle spalle di Skorupski. Il Bologna però non soccombe al gol a freddo, ed anzi trova il pareggio con il classico gol dell'ex, Arnautovic, che al 28' trafigge Radu con un preciso colpo di testa. Nella ripresa è assedio dell'Inter alla pota del Bologna, Correa viene fermato da un ottimo Skorupski, e neanche gli inserimenti di Dzeko e Sanchez portano al gol. Gol che invece trova il Bologna con Sansone all'82' dopo una papera clamorosa di Radu. Sconfitta pesantissima per la squadra di Inzaghi, a quattro turni dalla fine del campionato.





Atalanta-Torino 4-4

Al Gewiss Stadium di Bergamo spettacolare pareggio tra Atalanta e Torino. Dopo l'immediato vantaggio degli ospiti con Sanabria al 4’, gli orobici ribaltano tutto tra il 17’ e il 23’ con il rigore di Muriel e il destro di De Roon. Nuovo controsorpasso granata: doppietta di Lukic, entrambi su rigore, tra il 36’ e il 63’ e autogol di Freuler a 68. La squadra di Gasperini trova però le forze per riagguantare il pareggio, prima con Pasalic, al 78', e poi, ancora su calcio di rigore, con Muriel all'83'.





Fiorentina-Udinese 0-4

L'Udinese travolge al franchi la Fiorentina, battendo i padroni di casa con un secco e sonoro 0-4. Udinese in vantaggio al primo affondo, con la rete di Marí al 12'. La Fiorentina prova a reagire, ma subisce il raddoppio con un'azione corale di contropiede dei friuliani, finalizzata da Deulofeu al 36'. Nella ripresa i viola attaccano a testa bassa, ma non riescono a sfondare il muro alzato dall'Udinese e vengono puniti anche da Walace e Udogie nel recupero al 91' e 95'. La Fiorentina fallisce così il sorpasso in classifica a Roma e Lazio, e vede allontanarsi la possibilità di una qualificazione in Europa.