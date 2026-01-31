Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0

Redazione Web

31 gennaio 2026, ore 22:41 , agg. alle 23:32

Il Napoli riscatta l'eliminazione dalla Champions League, batte la Fiorentina e si porta momentaneamente a -1 dal Milan, ma perde per infortunio Di Lorenzo, il Sassuolo passa a Pisa, terzo successo consecutivo per il Cagliari

NAPOLI-FIORENTINA 2-1

Il Napoli riscatta l'eliminazione dalla Champions League tornando al successo in campionato contro la Fiorentina nonostante le tante assenze e l'infortunio al ginocchio che colpisce Giovanni Di Lorenzo dopo mezz'ora: per il difensore esami nelle prossime ore, ma si teme un lungo stop. Sin dal via i campioni d'Italia sono debordanti sulla destra, con Vergara e Miguel Gutierrez a comandare le operazioni: è proprio Vergara a sbloccarla all'11', con il giovane che,  servito direttamente da Meret,  raccoglie palla a centrocampo, si invola verso la porta e batte De Gea per l'1-0.  La Fiorentina ha due clamorose occasioni, prima con piccoli che colpisce la traversa e poi con Gudmundsson che da due passi centra Meret. Ad inizio ripresa il Napoli trova il raddoppio con un gran sinistro di Miguel Gutierrez dal limite. La Fiorentina che accorcia con Solomon al 57' e sfiora due volte il pari con Piccoli e Kean. Il Napoli sale a 46 punti, -6 momentaneo dall'Inter e -1 dal Milan. La Fiorentina invece resta terzultima, con 17 punti.


PISA - SASSUOLO 1-3

Il Sassuolo espugna l’Arena Garibaldi imponendosi per 3-1 sul Pisa e infliggendo ai toscani un altro colpo pesante nella corsa salvezza. La squadra di casa resta inchiodata nelle ultime posizioni con 14 punti, mentre gli emiliani sorpassano il Cagliari e salgono all’undicesimo posto a quota 29. La partita si indirizza già nel primo tempo: al 25’ Berardi sblocca il risultato su assist di Thorstvedt e, nel recupero, firma la doppietta con una conclusione deviata sfortunatamente da Caracciolo nella propria porta. Nella ripresa il Pisa prova a reagire e accorcia le distanze con Aebischer, riaccendendo per un attimo le speranze. La reazione del Sassuolo è però immediata: al 57’ Koné cala il tris che spegne ogni tentativo di rimonta. Nel finale un contatto in area su Laurienté porta inizialmente al rigore per gli ospiti, poi revocato dal Var, chiudendo una gara che conferma il momento difficile dei nerazzurri e la solidità dei neroverdi.


CAGLIARI-VERONA 4-0

Terzo successo consecutivo per il Cagliari, che dopo aver vinto contro Juventus e Fiorentina, batte anche il Verona e sale così a 28 punti in classifica, mentre il Verona resta ultimo insieme al Pisa con 14 punti. Primo tempo di grande carattere per il Cagliari, che sfiora il vantaggio con Esposito che da ottima posizione non centra il bersaglio. I sardi passano in vantaggio al 36' con un gran gol di Mazzitelli, servito di tacco da Obert dopo una splendida discesa a fondo di Palestra. Il raddoppio arriva allo scadere del primo tempo, qando Kilicsoy in sforbiciata insacca l'assist di Esposito. L'arbitro inizialmente annulla per fuorigioco, ma dopo un controllo al var convalida. Ad inizio ripresa ospiti in 10 uomini per l'espulsione per doppio giallo di Sarr. Il Cagliari ha una grande occasione per il 3-0 con Luperto al 70, ma Perilli gli nega la gioia del gol. Gol che però arriva all'83 con Sulemana che ribatte in rete una corta respinta di Perilli, e al 91' poker dei padroni di casa con Idrissi con un secco colpo di testa.

cagliari
calcio
fiorentina
napoli
pisa
sassuolo
verona

