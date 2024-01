Serie A, rallenta la Juventus raggiunta sul pareggio dall'Empoli; pareggia anche il Milan, vince Atalanta

JUVENTUS-EMPOLI 1-1

La Juventus non sfrutta l’occasione di un ulteriore allungo sull’Inter, i nerazzurri ora sono a -2 e domani a Firenze potrebbero controsorpassare. All’Empoli funziona la cura Nicola: con il nuovo tecnico i toscani hanno racimolato quattro punti in due partite. Meritato il pareggio contro la Juventus, anche se la gara è stata pesantemente condizionata dalla sciocchezza di Milik: l'attaccante polacco si è fatto espellere dopo 18 minuti per una entrataccia con piede a martello su Cerri. In inferiorità numerica la Juventus ha lasciato l’iniziativa agli ospiti. Ciononostante a inizio ripresa i bianconeri sono riusciti a portarsi in vantaggio: sugli sviluppi di un corner gol in mischia del solito Vlahović. L’Empoli ha ripreso in mano il controllo del match e con il neo entrato Baldanzi ha trovato la rete del pareggio al 25esimo della ripresa, con un velenoso e preciso rasoterra dal limite. Nel finale la squadra di Allegri ha cercato di spingersi in avanti, ma l’Empoli ha tenuto bene, anzi in contropiede i toscani avrebbero anche potuto fare il colpo grosso.





MILAN-BOLOGNA 2-2

Partita rocambolesca al Meazza, in una serata in cui i rigori non sono stati amici dei rossoneri: due gli errori dal dischetto (prima Giroud poi Theo Hernandez), mentre dagli 11 metri Orsolini ha raggiunto il pareggio in pieno recupero. Dopo un buon avvio del Milan con diagonale a mezza altezza di Leão respinto da Skorupski, il Bologna inizia a guadagnare campo e fiducia e ad avvicinarsi a Maignan. A proposito, al 16esimo minuto la partita si è fermata per qualche secondo per esprimere solidarietà al portiere del Milan ( che ha la maglia numero 16) e soprattutto per ribadire un forte no al razzismo. Dicevamo di un Bologna in crescita, poco prima della mezzora ecco puntuale il vantaggio siglato da Zirkzee, tornato al gol dopo qualche settimana. La reazione dei rossoneri porta a un rigore molto discusso, che però Giroud si fa parare da Skorupski; ma prima dell’intervallo arriva comunque la zampata di Loftus Cheek che regala il pareggio alla squadra di Pioli. A inizio ripresa partono meglio i rossoblu, grande occasione sprecata da Zirkzee. Poi però crescono i rossoneri: traversa di Rejnders, palo su rigore di Theo Hernandez, poi gol di testa di Loftus Cheek. al novantaduesimo rigore per il Bologna ( che ingenuità Terracciano) e gol di Orsolini dal dischetto. Il Bologna a san Siro aveva pareggiato 2-2 anche contro l'Inter.