Serie A, Sampdoria-Bologna 1-2, Monza-Milan 0-1, Inter-Udinese 3-1

Monza-Milan 0-1

Il Milan batte al Brianteo il Monza per 1-0, coglie la terza vittoria consecutiva dopo Torino e Tottenham senza subire gol. Prima della gara con i rossoneri il Monza era la squadra con la striscia aperta più lunga di gare senza sconfitta in questo campionato. Al 1' subito Monza pericoloso con un'iniziativa di Birindelli che serve Ciurria ma al conclusione viene deviata in angolo da Tatarusanu. Un minuto dopo ancora padroni di casa pericolosi con Petagna che prova a beffare Tatarusanu con un colpo di testa. Il Milan si fa vedere in avanti al 19' con una conclusione a giro di Leao che scheggia il palo alla sinistra di Di Gregorio. Al 31' il gol che decide la partita: Kalulu crossa in area, Pessina prova a spazzare via di testa il pallone ma finisce tra i piedi di Messias che dal limite fa partire una conclusione potente che si infila alla sinistra del portiere. Nella ripresa il Monza enra molto più determinato, colpisce un palo con Ciurria ed impegna Ttarusanu in due occasioni. Nel finale Milan vicino al raddoppio con De Ketelaere che da due passi non trova la porta.





Inter-Udinese 3-1



L'Inter batte l'Udinese, ritrova la vittoria in campionato dopo lo 0-0 di Genova contro la Sampdoria, e risponde al Milan mantenedosi a +3 dai rossoneri. Inter in vantaggio al 20' su calcio di rigore realizzato da Lukaku al secondo tentativo, dopo che il primo, parato da Silvestri, viene fatto ribattere per posizione irregolare del portiere friulano. Dopo il vantaggio l'Inter rallenta, e l'Udinese trova il pareggio con una bella azione manovrata e finalizzata da Lovric al 43'. Nella ripresa le squadre si allungano, gli ospiti con Becao sprecano due nitide occasioni per passare in vantaggio, ed al 73' l'Inter passa con un gran gol di Mkhitaryan, e poi la chiude con Lautaro Martinez al minuto 89'. Per l'Udinese quarta partita di fila senza vittorie, mentre l'Inter può preparare con serenità la sfida di Champions League contro il Porto.





Sampdoria-Bologna 1-2

Il Bologna batte al Marassi la Sampdoria, si avvicina alla zona Europa, e spinge i blucerchiati sempre più verso la Serie B. La prima vera occasione è per i doriani al 6': lancio profondo di Cuisance per Gabbiadini che da solo davanti al portiere calcia sopra la traversa. La risposta del Bologna arriva al 25' con Orsolini che ci prova dalla distanza ma Audero si distende e para. Passano due minuti e il Bologna si porta in vantaggio: al 27' Soriano batte Audero con un gran destro da fuori area su assist di Barrow. La reazione della Sampdoria arriva nella ripresa al 66' con il gol su calcio di rigore di Sabiri appena entrato. Penalty centrale del giocatore marocchino che batte Skorupki. Al 71' i blucerchiati potrebbero passare in vantaggio ma lo stesso Sabiri ancora sul dischetto per un fallo di mano di Sosa sul cross di Zanoli, si fa ipnotizzare da Skorupski che para e dice no anche sulla ribattuta dello stesso Sabiri. Forcing del Bologna nel finale che con Orsolini al 90' trova il gol vittoria.