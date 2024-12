Serie A, Torino-Bologna 0-2, Genoa-Napoli 1-2 ,Lecce-Lazio 1-2

TORINO - BOLOGNA 0-2

Il Bologna conquista una preziosa vittoria in trasferta contro il Torino, superando il Milan e raggiungendo il settimo posto in classifica con 28 punti. L’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A si conclude con un netto 0-2. Al 7’, un fallo di Sosa su Holm porta a un rigore per il Bologna: Castro si incarica della battuta, ma Milinkovic-Savic para sia il penalty sia la ribattuta di Pobega. Al 25’, il Torino si rende pericoloso con un destro di Sosa su assist di Pedersen dalla destra, ma il pallone finisce fuori. Al 37’, una nuova occasione granata con Pedersen viene annullata per fuorigioco. Prima dell’intervallo, Karamoh tenta un affondo al 43’, ma Beukema e Ravaglia difendono con successo. Nella ripresa, Ravaglia compie un intervento decisivo al 49’, fermando Sanabria. Al 61’, Pobega sfiora il vantaggio con un sinistro che colpisce la traversa. Il Bologna trova la rete al 70’ con Dallinga, entrato da poco e autore del suo primo gol in Serie A. All’80’, Pobega firma il raddoppio, inizialmente controllato al Var per fuorigioco ma poi confermato. La gara si chiude dopo sei minuti di recupero, consegnando al Bologna una vittoria significativa.





GENOA-NAPOLI 1-2

Il Napoli guadagna tre punti pesantissimi a Marassi contro un ottimo Genoa e si riporta momentaneamente in cima alla classifica in attesa del risultato dell'Atalanta. Primo tempo dominato dalla squadra di Conte che parte subito forte e dopo 5 minuti prende la traversa con un gran colpo di testa di Lukaku. Il gol per gli azzurri è solo rimandato e arriva 10 minuti più tardi con Anguissa che salta per impattare un cross al bacio di Neres e di testa incorna all'angolino basso. Passano solo 8 minuti e il Napoli raddoppia. Punizione perfetta di Lobotka che calcia in mezzo il pallone e Rrahmani colpisce di testa sul limite dell'area piccola, il pallone dopo una traiettoria a pallonetto finisce in rete. Il Genoa però entra in campo nel secondo tempo con un atteggiamento completamente diverso e attacca subito nella metà campo del Napoli. Al 51esimo bella cavalcata di Vitinha sulla sinistra, palla messa in mezzo sulla quale arriva Pinamonti che con freddezza infila il portiere sulla destra. Il Genoa continua ad attaccare fino alla fine ma non basta, un super Meret salva due volte su Balotelli entrato nel finale e permette agli azzurri di portare a casa tre punti fondamentali.





Lecce-Lazio 1-2

La Lazio batte 2-1 il Lecce, riscatta la pesante sconfitta subita dall'Inter e aggancia momentaneamente proprio i nerazzurri al terzo posto in classifica. I biancocelesti, trascinati da Castellanos, sbloccano il match nel recupero del primo tempo, quando Guilbert salva con il braccio sulla linea di porta un tiro dell'argentino: rosso e rigore, realizzato dallo stesso Castellanos. A inizio ripresa Tete Morente sorprende Provedel dal limite e trova la rete del pareggio. Paradossalmente la Lazio, in superiorità numerica, soffre oltremisura, ed il Lecce con Rebic in contropiede sfiora in più occasioni il calmoroso ribaltone in inferiorità numerica. Ma Baroni può contare su una panchina di prestigio, inserisce Marusic che dopo quattro minuti, all'87' trova il gol vittoria. Al 95' clamorosa traversa di Kaba di testa da due passi, e sulla ribattuta Pierotti non centra la porta.