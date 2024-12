Serie A, Torino - Napoli 0-1, Parma - Lazio 3-1, Udinese - Genoa 0-2, Lecce-Juventus 1-1

TORINO - NAPOLI 0-1

Il Napoli supera il Torino 1-0 grazie a una rete di McTominay, consolidando temporaneamente il primo posto in classifica. La squadra di Antonio Conte batte quella di Paolo Vanoli, ex collaboratore del tecnico partenopeo, in una gara combattuta fino all'ultimo minuto. Il Toro spreca un'occasione clamorosa con Coco nel primo tempo, mancando la possibilità di raddrizzare la partita. Conte schiera la formazione titolare con Lukaku punta centrale supportato da Politano e Kvaratskhelia. Per Buongiorno, schierato accanto a Rrahmani, è un ritorno speciale contro il suo ex club. Vanoli, invece, rinuncia a Vlasic, optando per un centrocampo fisico con Gineitis, Linetty e Ricci, lasciando fuori Lazaro e affidando le fasce a Pedersen e Vojvoda. Il Torino parte aggressivo, ma il Napoli prende le misure dopo 20 minuti. Kvaratskhelia e Lukaku impegnano Milinkovic-Savic con due parate decisive. Alla mezz’ora, McTominay porta in vantaggio i partenopei con un tiro potente sul primo palo. Nel secondo tempo, Vanoli inserisce Lazaro, Njie e Vlasic per dare maggiore vivacità. Nonostante gli sforzi, è il Napoli a sfiorare il raddoppio con Olivera, fermato da un grande intervento di Milinkovic-Savic. Nel finale, il Torino tenta il tutto per tutto, ma la difesa azzurra resiste. Simeone manca di poco il gol del 2-0, mentre una rete di Neres viene annullata per fuorigioco. Il Napoli sale a 32 punti, +4 sulla seconda, mentre il Torino resta in crisi con otto sconfitte nelle ultime dieci gare. La prossima sfida contro il Genoa diventa cruciale per evitare la zona retrocessione.

LECCE-JUVENTUS 1-1

Parte forte la squadra di Thiago Motta, che al sesto minuto va vicinissima al gol del vantaggio, con Thuram che da ottima posizione calcia a botta sicura ma la palla sbatte sul palo ed esce sul fondo. Al 16' tocca a Conceicao colpire il legno: bel contropiede della Juventus, il portoghese riceve sulla trequarti, si accentra e dal limite dell'are calcia di sinistro ma anche in questa occasione la sfera sbatte contro il palo. Al 25' la Juventus passa in vantaggio con Weah, ma la rete viene immediatamente annullata per fuorigioco. Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo, nel complesso dominato dalla Juventus. La ripresa si apre con un contropiede del Lecce con Rafia, che arriva al limite dell'area ma viene fermato da uno strepitoso intervento di Locatoelli. Poco dopo grande occasione per il Lecce con Krstovic, che da due passi calcia centrale e Perin blocca. Al 60' altra occasione per il Lecce, con Dorgu che dal limite dell'area calcia, ma ancora una volta Perin salva. Al 68' Juventus in vantaggio: Cambiaso calcia dal limite dell'area, la palla sbatte sulle gambe di Gaspar che devia spiazzando il proprio portiere Falcone. Al 76' grande occasione per il Lecce con Krstovic, che calcia da due passi, ma la difesa della Juventus si salva in corner. Arrembaggio nel finale del Lecce, al 93' trova il pareggio con Rebic.

PARMA - LAZIO 3-1

La Lazio interrompe la sua striscia vincente con una sconfitta pesante a Parma. I gol di Man, Haj Mohamed e Delprato infliggono ai biancocelesti un 3-1 che ferma la loro rincorsa al primo posto. Non bastano le proteste per le decisioni arbitrali, né il gol annullato a Rovella per un fallo precedente. Il Parma sfrutta gli errori laziali, sbloccando la partita con Man al 6’ su un retropassaggio errato di Rovella. La Lazio tenta di reagire, ma il Parma regge bene e raddoppia con Haj Mohamed al 53’, seguito dal tris di Delprato nel recupero.I biancocelesti, protagonisti di una gara intensa ma sfortunata, vedono sfumare una rimonta nel finale, chiudendo il match con rammarico.





UDINESE - GENOA 0-2

Il Genoa espugna Udine con un 2-0, approfittando dell’espulsione al 3’ di Tourè per fallo da ultimo uomo. L’Udinese, in crisi con sette sconfitte in dieci gare, regala il primo gol a Pinamonti al 13’. Nel secondo tempo, un’autorete di Giannetti chiude la partita. nI friulani appaiono in difficoltà e subiscono i fischi del pubblico, con il Genoa che torna a casa con tre punti importanti per la classifica.