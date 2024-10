Serie A, Udinese-Cagliari 2-0, Torino-Como 1-0

Udinese-Cagliari 2-0, Torino-Como 1-0

L'Udinese torna al successo e sale così a 16 punti in classifica. Inizio partita lento, con il primo tiro al 23’ per i padroni di casa con Lovric. Al 30' Cagliari in 10: Makoumbou, già ammonito, perde palla e poi trattiene Payero, partito in contropiede: Manganiello non può fare altro che estrarre il cartellino rosso. Ehizibue prova ad approfittarne subito con un bel tiro sul primo palo, ma Scuffet è pronto. Al 38’ l'Udinese passa, con un colpo di testa di Lucca su cross di Kamara. Anche la ripresa si gioca a ritmi lenti, e l'Udinese trova il raddoppio al 78’: Davis con un gran destro sotto l’incrocio dei pali sigla il 2-0. Battuta d’arresto per il Cagliari, reduce da tre risultati utili consecutivi. Torna alla vittoria anche il Torino, che dopo tre sconfitte consecutive in campionato, sempre per 3-2, in casa batte il Como 1-0. Poche le occasioni nel primo tempo, Fadera del Como si fa murare da Milinkovic-Savic. I granata crescono nella ripresa, Lazaro con un colpo di testa sfiora il gol ma Audero è pronto. Milinkovic-Savic ancora protagonista, salva due volte su Strefezza e po devia sulla traversa un tiro di Nico Paz. Nel momento migliore degli ospiti, al 75' Braunoder sbaglia un retropassaggio sul quale si avventa Njie che salta Audero e sigla il gol partita.





Le partite del weekend

Il Sabato si apre alle 15 con la sfida del Maradona tra Napoli e Lecce: la squadra di Conte cerca l'allungo sulle inseguitrici contro i pugliesi, che in questo inizio di campionato hanno faticato. Bologna-Milan, match che era in programma alle 18, è stato rinviato a data da destinarsi per la situazione in città, colpita da alluvioni in questi giorni ed a rischio di altre nelle prossime ore. Alle 20:45 a Bergamo l'Atalanta riceve il Verona. Domenica alle 12:30 Parma-Empoli, poi alle 15 Lazio-Genoa e Monza-Venezia, alle 18 il big match Inter-Juventus ed alle 20:45 Fiorentina-Roma.