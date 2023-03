Serie A, Udinese-Milan 3-1, Monza-Cremonese 1-1, Salernitana-Bologna 2-2

Udinese-Milan 3-1

L'Udinese batte il Milan 3-1 alla Dacia Arena e raggiunge la Juventus a 38 punti in classifica, mentre per i rossoneri una brutta battuta d'arresto per la corsa ad un posto in Champions League. Parte fortissimo l'Udinese, che passa in vantaggio al minuto 9 con Pereyra che sfrutta un errore in disimpegno di Tomori e trafigge Maignan. I padroni di casa schiacciano il Milan che fatica a trovare spazi, ma allo scadere del tempo rigore per il Milan per un fallo di mano in area. Dal dischetto va Ibrahimovic che si fa parare il tiro da Silvestri. L'arbitro fa però ripetere il penalty per l'entrata in area di alcuni giocatori dell'Udinese, e questa volta Ibrahimovic non sbaglia: lo svedese diventa il marcatore più vecchio della storia dela Serie A, 41 anni e 166 giorni, strappando il record ad un suo ex compagno, Billy Costacurta, che era andato in gol a 41 anni e 25 giorni. L'Udinese trova peò immediato il nuovo vantaggio con Beto che sfrutta l'ennesima incertezza difensiva del Milan: 2-1 all'intervallo. Nella ripresa l'Udinese trova la rete del 3-1 con Ehizibue, che riceve in area e trafigge nuovamente Maignan. Pioli cambia, fuori Ibrahimovic, Tomori e Diaz per Origi, Calabria e De Ketelaere, ma il risultato non cambia.





Monza-Cremonese 1-1

Il Monza non va oltre l'1-1 in casa contro la Cremonese fanalino di coda della classifica di Serie A. Primo tempo senza nè occasioni nè emozioni, che si chiude sullo 0-0. Nella ripresa gioco piùveloce, con squadre determinate a fare risultato. Ospiti in vantaggio al 61' con Ciofani che servito da Castagnetti batte Di Gregorio con un morbido pallonetto. Al 69' pari dei brianzoli con la rete di Carlos Augusto: cross rasoterra di Ciurria, Pickel non intercetta e Carlos Augusto batte Carnesecchi con un diagonale sinistro. Con questo pareggio il Monza si porta a 34 punti mentre la Cremonese sale a 13 e supera momentaneamente la Sampdoria.





Salernitana-Bologna 2-2

Primo tempo equilibrato con la Salernitana che in avvio che si rende pericolosa e trova il gol con Pirola. AL 7' su calcio d'angolo palla corta per Candreva che crossa benissimo in area dove Pirola di testa insacca per l'1-0. Il Bologna reagisce subito e trova il pareggio con Ferguson all'11: Kiriakopoulos dalla sinistra crossa in area, Ferguson prende il tempo a Lucumì e di testa trova l'angolino per l'1-1. Ad inizio ripresa la Salernitana alza i ritmi, sfiora il gol prima con Piatek e poi con Dia e va a segno al 64' proprio con Dia per il 2-1, con l'attaccante che approfitta di una mischia in area e di piatto destro trova l'angolo grazie anche ad una deviazione di Schouten. Anche questa volta dura poco il vantaggio dei padroni di casa. Al 73' il Bologna pareggia ancora. Calcio d'angolo calciato a giro di Kiriakopoulos, Lykogiannis anticipa Piatek e di testa manda in rete la palla del 2-2.