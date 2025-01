Serie A, Venezia-Empoli 1-1, Fiorentina-Napoli 0-3, Verona-Udinese 0-0

VENEZIA-EMPOLI 1-1

Venezia ed Empoli si spartiscono il bottino con un pareggio per 1-1 nell’ultima gara del girone d’andata. Un risultato che lascia l’amaro in bocca ai toscani, protagonisti di una rimonta e vicini al colpo grosso. Il Venezia, non particolarmente incisivo, ottiene comunque un punto utile per agganciare temporaneamente il Cagliari in classifica. La partita si apre con un episodio clamoroso: al 5’, Vasquez, portiere dell’Empoli, sbaglia un rinvio che rimbalza su Pohjanpalo e termina in rete. Gli ospiti reagiscono immediatamente, con Colombo che sfiora il pari al 14’. Il gol del pareggio arriva al 31’, quando Colombo supera la difesa e serve Esposito, che non sbaglia. Nella ripresa, il ritmo cala, ma l’Empoli sfiora il vantaggio con Colombo e Sambia, fermati da un eccellente Stankovic.





FIORENTINA-NAPOLI 0-3

Un Napoli a tratti dominante batte 3 a 0 la Fiorentina al Franchi e torna da solo in testa alla classifica. Dopo i primi 30 minuti un po' bloccati la partita si sblocca grazie ad una splendida giocata di David Neres che scambia bene con Lukaku poi entra in area, salta due avversari e con il destro spedisce la palla sotto la traversa battendo un incolpevole David de Gea. La Fiorentina reagisce e dopo soli 6 minuti trova il gol del pareggio con il solito Moise Kean: stop di petto in area e sinistro secco all'angolino. La gioia dell'attaccante però viene spenta qualche secondo più tardi dal Var che segnala un fallo di mano di Kean prima di calciare, gol annullato. La squadra di Conte parte subito forte in avvio di secondo tempo e trova il raddoppio al 54esimo. Matias Moreno atterra in area Anguissa e l'arbitro assegna il rigore, dal dischetto si presenta Lukaku che spiazza il portiere. Il portiere del Napoli Meret qualche minuto più tardi è decisivo in un paio di occasioni impedendo ai Viola di rientrare in partita, poi un errore della difesa di casa regala un'occasione d'oro a Scott McTominay che rimane freddo e punisce gli avversari segnando il gol del 3 a 0 al 68esimo. Napoli primo in attesa dei recuperi di Atalanta e Inter.





VERONA-UDINESE 0-0

Finisce 0-0 la sfida tra Verona-Udinese. Al Bentegodi partita molto pequilibrata, con l'Udinese che si fa preferire sul piano delle occasioni, ma che non riesce a concretizzare neanche dopo la conquista della superiorità numerica per l'espulsione di Serdar alla metà del secondo tempi. Un punto a testa alla fine per Zanetti e Runjaic, che non muovono più di tanto la classifica rimanendo comunque a distanza dalle zone pericolose.