Shablo featuring Guè, Joshua e Tormento al Festival di Sanremo 2025 con il singolo "La mia parola": ecco cosa c’è da sapere

La settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo è alle porte e, tra i big in gara dell’anno 2025, c’è anche Shablo. Il produttore porta sul palco il singolo “La mia parola”, insieme a Guè, Joshua e Tormento. In seguito alla notizia della loro partecipazione alla competizione canore, i quattro hanno pubblicato degli scatti che li ritraggono insieme con una particolare descrizione : “I fantastici 4”.





Shablo, Guè, Joshua e Tormento: biografia

Shablo, pseudonimo di Pablo Miguel Lombroni Capalbo, è un produttore, dj, manager e talent scout italo-argentino. Nasce a Buenos Aires nel 1980, da cui la famiglia si sposta verso l'Italia, a Potenza. L’artista si trasferisce poi a Perugia, dove comincia ad avvicinarsi al rap e all’hip-hop, e in seguito a Bologna. Si avvicina alla figura di DJ producer e nel 2001 produce il suo primo album per Inoki, dal titolo “5° Dan”. Nel 2003, Shablo inizia la sua collaborazione con i Club Dogo, gruppo milanese di cui fa parte anche Guè. In seguito, inizia diverse collaborazioni all’estero e, nel 2004, entra a fare parte di “The Italian Job”, un team di produttori composto da Don Joe, beatmaker dei Club Dogo, e DJ Shocca. Nel 2006 si unisce al produttore J-Falla, realizzando un loro team e dedicandosi, tra le altre, alla produzione del secondo disco dei Club Dogo. Nel 2008, Shablo pubblica il suo primo album di debutto, dal titolo “The Second Feeling”. Nello stesso anno collabora con Dankery Harv e nel 2011 con Don Joe, realizzando il disco “Thori & Rocce”, all’interno del quale partecipano diversi colleghi e amici, come Fabri Fibra, J-Ax, Marracash, Club Dogo e Francesco Sarcina. Nel 2013 fonda, insieme a Marracash, una nuova etichetta discografica indipendente, Roccia Music. Nel 2016 pubblica “Mate y espíritu”, il suo secondo album da solista, registrato tra New York, l’America meridionale e nei Paesi bassi. Negli ultimi anni ha prodotto numerosi album e singoli conosciuti al grande pubblico, come “Scatola (singolo)” di Laura Pausini, “Luna Piena” di Rkomi feat. Irama e “M’manc” feat. Geolier e Sfera Ebbasta.





Cosimo Fini, vero nome di Guè, è un rapper italiano, che nasce il 25 dicembre del 1980 a Milano. Nel 1996 inizia la sua carriera musicale con lo pseudonimo “Il Guercio” e, insieme al compagno di classe Dargen D’Amico e Jake La Furia, compone il gruppo “Sacre Scuole”. I tre pubblicano un solo disco, intitolato “3 MC’s al cubo” e si sciolgono nel 2001 a causa di incomprensioni tra Jake La Furia e Dargen d’Amico. Nasce così un nuovo gruppo, composto da Guè Pequeno, Jake La Furia e Don Joe, con il nome di Club Dogo. Nel corso degli anni pubblica diversi singoli e collabora con numerosi artisti e nel 2011 rilascia il suo primo album da solista, dal titolo “Il ragazzo d’oro”. Nello stesso anno fonda “Tanta Roba”, un’etichetta discografica indipendente. Nel 2013 pubblica “Bravo ragazzo” e nel 2015 “Vero”, rispettivamente il secondo e il terzo album da solista. Nel 2016 annuncia l’uscita di un album, intitolato “Santeria”, realizzato in studio con Marracash e composto da quindici brani. Nel 2017 Guè annuncia una pausa per i Club Dogo e pubblica “Gentleman”, il quarto album solista, seguito da “Sinatra” nel 2018, “Mr. Fini” nel 2020 e nel 2021 “Il ragazzo d’oro”, l’album di debutto ripubblicato dopo dieci anni dall’uscita. Nel 2021 annuncia il cambio di pseudonimo da Guè Pequeno a Guè e rilascia un nuovo disco, “Guesus”. “Madreperla” è l’ottavo album di Guè, pubblicato nel 2023; nello stesso anno, partecipa al Festival di Sanremo come ospite, insieme a Luchè e Gigi D’Alessio nella serata delle cover a favore di Geolier e viene annunciato il ritorno dei Club Dogo, con l’uscita di un nuovo album nel 2024. A gennaio 2025 rilascia “Tropico del Capricorno”, che contiene diverse collaborazioni con amici e colleghi, come Rose Villain, Shiva e Chiello.





Joshua Bale, conosciuto come Joshua, è un cantante R&B e rapper di origini italo-americane. Nasce a Rimini nel 1995 e fin da piccolo si avvicina alle percussioni e alla musica, soprattutto al rap. Intorno ai 18 anni scopre la musica cantata, in particolar modo l’R&B e il soul, e si trasferisce a Milano per dare una svolta alla sua carriera. Qui, collabora con un team creativo composto da Zin AK BES, Yazee e Sedd e pubblica i suoi primi singoli. In seguito, collabora con diversi artisti della scena rap, come Izi, Gemitaiz e Shablo.





Massimiliano Cellamaro, in arte Tormento, è un rapper e produttore discografico italiano. L’artista nasce nel 1975 a Reggio Calabria, ma cresce tra Varese, Novara, Castellana Grotte e Genova per via degli spostamenti della famiglia. L’hip hop statunitense si rivela essere fondamentale per la sua produzione musicale, in particolar modo l’influenza di rapper e gruppi della west coast, come Snoop Dogg, N.W.A., ma anche l’R&B e soul. Nel 1994 nasce il gruppo Sottotono, composto da quattro membri: Tormento, il rapper Nega, Il DJ e produttore Fish e il turntablist DJ Irmu. In seguito alla pubblicazione del primo disco, il gruppo si dimezza e i componenti restano Tormento e Fish. Nel 2001 il gruppo gareggia al Festival di Sanremo, con il brano “Mezze verità” e l’anno successivo i Sottotono si sciolgono. Inizia quindi la carriera da solista di Tormento e pubblica diversi album e singoli unendo lo stile rap con il soul. Nel 2008 realizza, insieme al fratello Esa, l’album “Siamesi Brothers”, all’interno del quale partecipano diversi artisti, tra cui Guè, e la produzione affidata, per alcuni brani, a Shablo. Negli anni successivi rilascia ulteriori album e collabora con numerosi artisti e amici della scena musicale italiana. Nel 2019 pubblica “Acqua su Marte”, insieme a J-Ax e, nello stesso anno, esce “Per quel che ne so” con i Tiromancino e partecipa al Festival di Sanremo come ospite di Livio Cori e Nino D’Angelo nella serata dei duetti. Nel 2021, Tormento collabora nuovamente con l’ex socio Big Fish e i due pubblicano un disco, intitolato “Originali”.