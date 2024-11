Sherlock Holmes 3: tutto pronto per il ritorno di Robert Downey Jr. e Jude Law

Dopo il successo di Sherlock Holmes (2009) e il sequel Sherlock Holmes: Gioco di ombre (2011), i fan della saga sono in attesa del terzo capitolo da più di dieci anni. Il primo film è riuscito ad ottenere un record di incassi, con un guadagno di circa 525 milioni di dollari a livello mondiale. Ma il secondo film invece non può competere visto che non è stato accolto e capito come il primo e ciò ha portato a un rallentamento repentino del sequel. Ora però nuove speranze si accendono per il ritorno del duo composto da Robert Downt Jr. e Jude Law nei panni di Sherlock Holmes e del fidato Watson.

Jude Law conferma le voci: “C’è una forte volontà”

In un attuale intervista a “The playlist”, Jude Law ha parlato delle disposizioni in cui si trova la produzione del terzo film. L’attore ha rivelato che il progetto è ancora in fase di sviluppo, sottolineando la determinazione del team creativo. “C’è una forte volontà di farlo, e di farlo bene. Uno degli aspetti migliori dei primi due film è stata l’amicizia nata tra me, Robert Downey Jr. e sua moglie Susan. La speranza è di riuscire a concretizzarlo” ha rivelato Jude Law, e ha anche ammesso che, oltre alla scrittura della sceneggiatura, la produzione deve affrontare questioni pratiche, come il budget e l’organizzazione del team.

Trama e temi: addio ai viaggi nel tempo?

In passato, si è ipotizzato che Sherlock Holmes 3 potesse includere una trama titubante sui viaggi nel tempo, un’idea definita “interessante” dallo stesso Jude Law in un’intervista. Recenti aggiornamenti però, lasciano intendere un cambio di rotta verso una narrazione più tradizionale. Law ha dichiarato: “I piani sono cambiati molto negli ultimi dieci anni. La priorità è quella di realizzare il miglior film possibile”.

La sceneggiatura, al momento in revisione, potrebbe dunque puntare a una conformazione narrativa più lineare, pur mantenendo l’approccio dinamico e ricco d’azione che ha caratterizzato i primi due capitoli.

Guy Ritchie tornerà nella regia?

Un alto interrogativo riguarda il coinvolgimento del regista britannico Guy Ritchie, che ha diretto i primi due film. Non è ancora chiaro se Ritchie tornerà dietro la macchina da presa per il terzo capitolo o se il progetto sarà affidato a un nuovo regista. Data la sua impronta visiva unica, un ipotetico cambio di regia potrebbe rappresentare un mutamento per la saga.

Un futuro ancora incerto, ma promettente

Nonostante le difficoltà logistiche e i numerosi cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, le aspettative dei fan nell’attesa di rivedere sul grande schermo la coppia Downey Jr. e Law, sono sempre più alte. Con la volontà di realizzare un prodotto di qualità, Sherlock Holmes 3 potrebbe finalmente prendere forma. Le riprese del film cominceranno all’inizio del 2025, ciò significa che entro la fine dell’anno o all’inizio del 2026, il film “potrebbe” essere finito. Se così fosse, l’uscita di Sherlock Holmes 3 sarebbe programmata nella metà del 2027. Naturalmente, tutto ciò dipende dal buon andamento del processo di scrittura del film, cosa che a detta di Law, il team creativo sembra spinto a realizzare.