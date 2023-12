Si avvicina Natale torna il caro-voli, per le isole si spendono anche 500 euro, i Consumatori chiedono l’intervento dell’Antitrust

Manca sempre meno a Natale e chi ha deciso di passare le festività lontano da casa, magari sulle isole, deve fare i conti con il caro-voli. Il prezzo dei biglietti ha ripreso a salire e per alcune tratte viaggiare in aereo è un vero e proprio salasso, con tratte che hanno già superato la soglia dei 500 euro a passeggero in classe economica. E’ il risultato del monitoraggio di Assoutenti, che parla di un vero e proprio "salasso" in arrivo per le famiglie in procinto di viaggiare. Il Codacons chiede un intervento urgente dell’Antitrust, visto che i recenti tavoli aperti al Mimit e l'apertura dei un'indagine conoscitiva non sembrano aver risolto il problema. L’esecutivo rivendica di avere fornito all'Antitrust gli strumenti per agire, come ha sottolineato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, che rivendica anche una indagine e il decreto legge Asset con le norme che “stanno funzionando” ha detto .





Il costo dei biglietti per la Sicilia

Per venire in contro agli utenti, la Regione Sicilia è intervenuta con un provvedimento che offre uno sconto del 50% sui biglietti solo per i residenti. Intanto ad oggi, domenica 2 dicembre, l’acquisto di un biglietto proprio per l’isola durante le festività, con partenza il 23 dicembre e ritorno domenica 7 gennaio, con imbarco a qualsiasi orario arriva a spendere fino a 521 euro per un ticket di andata e ritorno partendo da Bologna e atterrando a Palermo, oppure 465 euro se lo salo di arrivo è quello di Catania. Altro esempio, se si vola da Torino a Catania, nelle stesse date, servono almeno 446 euro, 441 euro da Pisa a Catania, 439 euro da Verona a Palermo. Non si spende meno di 400 euro per un volo Genova-Catania, mentre se si parte da Milano con destinazione Palermo deve sborsare almeno 399 euro a passeggero, ma la cifra sale fino a 706 euro a seconda dell'orario e della compagnia prescelta.





Il costo dei biglietti per la Sardegna

Non va certamente meglio a chi decide di passare le festività in Sardegna. Per un biglietto nelle stesse date, ovvero 23 dicembre andata e 7 gennaio ritorno, per raggiungere Cagliari partendo da Pisa si spendono 395 euro, se si parte da Bologna 381 euro, da Venezia 345 euro, da Torino 297 euro. A questi prezzi vanno aggiunti poi i classici optional, ovvero il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere, che fanno salire ulteriormente il costo di un volo. "Spostarsi in Italia durante le festività è sempre più un salasso che svuota le tasche dei cittadini” sostiene l presidente di Assoutenti Furio Truzzi che parla di “un'emergenza che si ripresenta ogni anno e che sembra senza soluzione”.