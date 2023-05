Si indaga sul naufragio del Lago Maggiore. A bordo anche agenti dell'intelligence italiana e israeliana

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

La Procura di Busto Arsizio sta acquisendo i documenti relativi alla "Goduria", la house boat affondata domenica sera sul Lago Maggiore nei pressi di Lisanza, nel Comune di Sesto Calende, nel Basso Verbano, secondo le prime ricostruzioni, a causa del maltempo. A bordo, tra passeggeri ed equipaggio, c'erano ventiquattro persone. Quattro di loro sono morte. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono le caratteristiche tecnico-legali della barca, per capire se ci siano state o meno anomalie, oltre alle comunicazioni di allerta meteo divulgate nelle ore precedenti alla tempesta che ha inghiottito il mezzo. A fornire ulteriori elementi potrà essere anche il relitto, inabissato a sedici metri di profondità. Le operazioni di recupero sono ancora in corso.

L'AUTOPSIA SULLE VITTIME

Ad arricchire il fascicolo, anche le autopsie disposte sui corpi delle quattro vittime. Si tratta di Claudio Alonzi, 62 anni, e Tiziana Barnobi, 53 anni, due agenti dell'intelligence italiana, che secondo le prime informazioni si sarebbero trovati in zona per partecipare ad un compleanno. Ma anche di Shimoni Erez, 54 anni, che sarebbe stato un ex agente del Mossad israeliano, e di Anya Bozhkova, 50 anni, di origini russe, compagna dello skipper Claudio Carminati.

GLI ALTRI PASSEGGERI

Tra i venti sopravvissuti medicati e subito dimessi negli ospedali della provincia di Varese, nessuno in gravi condizioni, ci sarebbero numerosi cittadini israeliani, su cui non si avrebbero ulteriori notizie. Circostanze che stanno alimentando anche altre ipotesi, non ufficiali, tra cui quella che si trovassero in Lombardia per uno scambio di informazioni e documenti.