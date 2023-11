Sicurezza stradale, il 10% degli italiani fa video mentre guida. Molti i comportamenti scorretti

Scarso uso degli indicatori di direzione, distanziamento minimo non rispettato, mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del conducente del veicolo, nel 10,6% dei casi, percentuale che sale al 72,6% nel caso dei passeggeri sul sedile posteriore. E ancora, il superamento del limite di velocità, dato che riguarda il 12,9% degli osservati. Sono alcuni dei comportamenti a rischio messi in evidenza dalla terza edizione della ricerca sugli stili di guida degli italiani, commissionata da Anas.





IL 10% FA VIDEO MENTRE GUIDA

Lo studio ha preso in esame un campione di quattromila persone intervistate e più di cinquemila osservazioni dirette su strada. I risultati, presentati nel corso di un convegno in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno messo in luce dati preoccupanti, che evidenziano come il fattore umano sia ancora un elemento su cui lavorare. È il caso, per esempio, di quel 10% di italiani che gira video con il cellulare mentre è in auto. Tra loro, il 3,1% ha ammesso di averlo fatto in prima persona mentre era al volante, il 6,9% ha dichiarato di essere stato a bordo di un mezzo mentre il conducente filmava. Numeri che comprendono indistintamente uomini e donne in una fascia d’età compresa tra i 24 e i 44 anni, con picchi tra i 25 e i 34 anni.





SALVINI, CON I MORTI SULLE STRADE SCOMPARE 1 COMUNE OGNI ANNO

E in generale, il cellulare, viene considerato dagli stessi intervistati come la prima causa di distrazione alla guida. A sottolinearlo è anche il Ministro Matteo Salvini, in occasione della Giornata Mondiale delle vittime della Strada. Nel 2022 sulle arterie italiane, secondo l’Istat, sono morte 3.159 persone.ha spiegato Salvini.