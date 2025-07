Singapore, mondiali di nuoto: Altre due medaglie per gli azzurri, doppio argento con Ceccon e Quadarella

Altre due medaglie per l’Italia ai mondiali di nuoto in corso a Singapore. Strepitoso Thomas Ceccon che si è preso con forza l’argento nei 100 dorso. L'azzurro dopo una partenza controllata e una prima vasca chiusa all'ottavo posto, ha rimontato nel finale con una progressione straordinaria. Per lui è la nona medaglia mondiale della carriera in vasca lunga, la terza di questa edizione a Singapore. Solo applausi anche per Simona Quadarella, argento nei 1500 stile libero ma è record italiano ed europeo in 15.31.79. Per lei è il 6° podio mondiale di fila tra 800 e 1500 stile libero. Buon risultato ma niente medaglia per i giovani azzurri Carlos D'Ambrosio e Anita Bottazzo sesti rispettivamente nei 200 stile libero e nei 100 rana. Si qualificano per le finali, invece, Simone Cerasuolo nei 50 rana, Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 farfalla.





QUADARELLA: "INSEGUIVO IL RECORD DA TANTO"

"Sapevo di essere andata forte ma non così tanto. Inseguivo questo record europeo da tanto tempo ma non pensavo di raggiungerlo adesso. La Ledecky è imprendibile come sempre ma dopo le batterie non credevo di battere la Pallister". Lo ha detto Simona Quadarella dopo l'argento nei 1500 sl. "Ho avuto nuovi stimoli con il cambio di allenatore: ho avuto qui le risposte che attendevo. Credevo tantissimo al lavoro che sto facendo con Gianluca (Belfiore ndr): ci sto mettendo tutta me stessa per migliorare ulteriormente. Oggi è stato emozionante: non ho mai visto così vicina in vita mia la Ledecky".





CECCON: "HO QUALCHE RIMPIANTO, MA SONO SODDISFATTO"

"Sono soddisfatto perché non nuotavo sotto i 52" credo da tre anni. Questa è una gara che sta cambiando e sta diventando molto veloce. Siamo in tanti e tutti vicini: voglio fare i complimenti a Coetze perché ha meritato la vittoria. Certo io ho il rimpianto per il passaggio troppo lento e per un arrivo non perfetto ma sono contento lo stesso".