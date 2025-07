Singapore, mondiali di nuoto: Giornata storica per l'Italia, 2 medaglie d'oro!

Un'altra giornata con doppia medaglia per l'Italia ai mondiali di nuoto a Singapore, questa volta però il colore è quello più pregiato, l'oro! Impossibile non iniziare dal capolavoro di Simone Cerasuolo, Il 22enne di Imola è arrivato primo nei 50 rana, mai nessun italiano ci era riuscito in questa specialità. E’ anche il primo oro in vasca a Singapore, il secondo del giorno dopo Pellacani/Santoro nel trampolino 3m sincro. E a proposito di questa coppia, i due azzurri sono stati Impeccabili su ogni tuffo, mai nessuna coppia italiana, infatti, aveva vinto l'oro mondiale nei tuffi sincro. E' stata una giornata segnata anche dal record del mondo di Leon Marchand. Il francese è stato fenomenale in semifinale nei 200 misti stracciando un record che resisteva dal 2011. Niente da fare per Alberto Razzetti, eliminato. Niente medaglia per l’Italia anche nella finale 4x100 mista mista, sesto posto per gli azzurri.





TUTTA L'EMOZIONE DI SIMONE CERASUOLO

"Dedico questa vittoria a mia madre, che mi ha portato in piscina, a mio padre e a mio fratello che mi sostengono da sempre - racconta Simone - Io non ho mai mollato nei momenti di difficoltà ed è sempre stato questo il mio mantra. Sapevo che oggi avrei potuto vincere, perché nei 50 è importante essere veloci. Ieri sera ho chiamato mio padre e lui mi ha sostenuto, spinto, dicendomi che se ero veramente forte dovevo farcela. Il mio sogno è sempre stato di poter gridare di essere campione del mondo: ce l'ho fatta. Il nuoto è la mia passione, la mia vita. Io ho dedicato tutto a questo sport. Un grazie ovviamente lo rivolgo alle società, alla Federazione Italiana Nuoto per il costante impegno. Un pensiero e una dedica anche alla mia fidanzata che per me rappresenta un grande supporto".





LE PAROLE DI CHIARA PELLACANI

"Il valore di questa medaglia è indescrivibile. Siamo troppo contenti. Vincerla con Matteo è la ciliegina sulla torta. Il prossimo obiettivo è la prova individuale. Domani riposo, poi provo a concentrarmi sulla prova individuale perché ambiscono a ottenere un buon risultato".

LE PAROLE DI MATTEO SANTORO

"Sono così tante emozioni tutte insieme che non riesco a ordinarle, ho un mare dentro. C'è felicità, anche paura perché non pensavamo di vincere. Sono molto contento di raggiungere Chiara. Non vedo l'ora di iniziare questa esperienza. Sarà come andare in un'altra casa perché io e Chiara ci conosciamo da quando siamo piccolissimi; le nostre famiglie sono amici, facciamo le vacanze insieme, dunque è tutto naturale".