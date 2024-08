Sisters Day: dagli Stati Uniti al resto del mondo, oggi celebriamo le sorelle

Un legame profondo, a volte anche difficile, fatto di giochi, abbracci e sorrisi ma anche di incomprensioni e pianti. Ma lei, tua sorella, resta la persona che per prima è pronta a sorreggerti nei momenti più difficili e ad esultare con te per le conquiste e i traguardi raggiunti. La ricorrenza in America viene celebrata, ogni anno, la prima domenica di agosto e il suo significato si estende al concetto di “sisterhood” ovvero di sorellanza: si riferisce sì al legame familiare ma anche alle “sorelle per scelta”, le amiche che si sentono legate da un rapporto speciale.

SPUNTI PER FESTEGGIARE

Tra le idee che troviamo sul web c’è un filo rosso che le unisce: la condivisione. Le sorelle potrebbero concedersi una cena gustosa o ritrovarsi insieme a guardare un bel film, oppure organizzare una gita fuori porta. Per sottolineare l’affetto perché non farle un regalo?

LE CANZONI DEDICATE ALLE SORELLE

Da Tiziano Ferro alle Sister Sledge, da Elisa a Britney Spears e Bob Dylan: sono tantissimi gli artisti che hanno dedicato i loro pezzi alle sorelle. Un modo per festeggiarle è anche quello di dedicare loro una canzone, usando le loro parole.

In piedi, sorella, in piedi. E vai a prenderli quei desideri E digli chi sei e chi eri. (Elisa – In piedi)

Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio, e occhi bendati su un cielo girato di spalle, la pazienza, casa nostra, il coraggio, il tuo conforto, ha a che fare con me. (Il conforto – Tiziano Ferro ft. Carmen Consoli)

Little me, please forgive me, I couldn’t see You’re hurt inside (Britney Spears – Little Me)

Cambia latitudine ma sono le stesse cose impresse nelle retine frà lealtà nel DNA, stessa mentalità da piazza, anche tra anni in giacca e cravatta quando sarà vecchia la mia fazza. (Club Dogo – Phra)

Siamo qui tante vittorie, giorni bellissimi sconfitte stupide, giorni difficili tristezze ed euforia, gioie e dolori Ma sento sempre che tu ci sei che anche quand’è dura non te ne vai che anche coi denti combatterai sempre accanto a me non mi abbandonerai. (Sei fantastica – Max Pezzali)