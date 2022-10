Sofia Goggia a RTL 102.5: "Non vedo l'ora di ripartire, siamo tornati da poco dall'Argentina. Sto bene e spero di essere veloce"

“Siamo appena tornati da un mese in Argentina, adesso la stagione è alle porte. Siamo carichi e non vediamo l’ora di partire”, ha detto Sofia Goggia nel corso di Password su RTL 102.5. “Siamo andati in Argentina perché lì è inverno. È stato il mio decimo anno in Argentina, ma a causa del Covid non siamo più andati. Eravamo rimasti sui ghiacciai europei che quest’anno erano messi male”.

Quando cominciano le gare? “Le gare iniziano con il 23 e 24 ottobre gigante femminile e maschile. Quest’anno c’è una novità perché verranno disputate due discese libere il 5 e 6 novembre per noi donne mentre per gli uomini una settimana prima. Una gara che si fa sul ghiacciaio, parte in Svizzera e arriva in Italia”, ha detto la Goggia.

Come ti senti? “Sto bene, sono tranquilla. Speriamo di essere anche veloce”, ha aggiunto l’atleta.

“IO LEGGO PERCHÉ”

“Io leggo perché”, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura che vanta una partnership con il dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri. “La manifestazione ha l’obiettivo di potenziare le biblioteche scolastiche e di far crescere nuovi lettori tramite delle donazioni che possono essere fatte dal 5 al 13 novembre. Tutti i cittadini sono invitati ad acquistare libri nelle librerie aderenti e poter donarli così alle scuole del proprio territorio che aderiscono a questa iniziativa”, ha raccontato la Goggia.

Quando la lettura e lo sport si incontrano? “Sono stata scelta perché ogni anno c’è un contest diverso nelle scuole di secondo grado”, ha raccontato la Goggia. “Quest’anno c’è il tema dello sport e quindi sono stata scelta per la questione dell’inclusività con lo sport”.