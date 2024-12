Sonia Bruganelli senza freni a "Belve", ecco cosa dice sul rapporto con Paolo Bonolis

Punge. Sfodera tutte le armi della comunicazione, che conosce benissimo. Sonia Bruganelli, ex di Paolo Bonolis, concorrente di Ballando con le stelle, opinionista e imprenditrice, è ospite di Francesca Fagnani a Belve. E dice: “L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene…A Ballando ero il personaggio polemico. Sono stata usata per fare ascolti”.

Un fiume in piena. Ad un certo punto dice: “Vuoi che so’ cattiva? Laura da quando mi sono separata ha tirato fuori una certa vitalità, va nei programmi a parlare di me, scrive i post sulle mie gesta a Ballando. Prima era tutta carina, ora invece …E pensare che l’ho proposta io al Grande Fratello per sostituirmi, così stavo tranquilla …”

LA NUOVA PUNTATA DI BELVE REGALA SEMPRE SORPRESE

La terza puntata di Belve, in onda stasera su Rai, regala sempre sorprese. Emozioni. Ad un certo punto la Bruganelli parla del suo maggior difetto: “Sono una rosicona, rosico tanto”. Trasgressioni? “L’ostentazione è stata una cosa trasgressiva brutta”.

Poi arriva qualche frecciatina a Laura Freddi, ex di Paolo Bonolis:

“Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…”.

Laura Freddi, tra l'altro, ha sostituito la Bruganelli al Grande Fratello quando era opinionista. E l'ex di Bonolis aggiunge:



Ero stata io a proporla come mia sostituta .Avevo paura: dicevo metti che poi lo ci mettono una…Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe