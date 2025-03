Money Road, tutto sul nuovo show di Sky condotto da Fabio Caressa

Nuovo show in arrivo in tv: Sky annuncia Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo.

Si tratta del primo adattamento italiano del format internazionale Tempting Fortune, premiato tra i migliori titoli internazionali degli ultimi anni, con all’attivo edizioni oltreoceano e in Europa (tra cui UK, dove a breve debutterà la seconda stagione).

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo sarà disponibile su Sky e in streaming su Now a fine maggio.

Caressa debutta alla conduzione di uno show

Alla conduzione ci sarà il popolare giornalista e telecronista Fabio Caressa, all'esordio assoluto alla guida di un format di puro intrattenimento.

Ecco le sue dichiarazioni:

"Sono molto contento ed emozionato per questa nuova esperienza, per me assolutamente inedita. Questo esperimento sociale si prospetta interessante e divertente, perché permetterà al pubblico di identificarsi con i partecipanti e le loro scelte: come si comportano le persone in gruppo? Come riescono a mettere insieme le necessità individuali e quelle collettive? Questa è una dinamica che mi interessa molto, perché è un po' quello che succede nello spogliatoio di una squadra di calcio. So per esperienza, avendo partecipato a Pechino Express, che quando sei in difficoltà, in una condizione di stanchezza e di privazione, resistere alle tentazioni è complesso. Per questo spero che il pubblico si appassioni a "Money Road" tanto quanto io mi sto divertendo a girarlo proprio in questi giorni".

In questi giorni sono in corso nella giungla della Malesia le registrazioni dello strategy game prodotto da Blu Yazmine. Non a caso Caressa domenica scorsa (la stessa cosa vale per la prossima puntata) non ha condotto Sky Calcio Club.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: il meccanismo

Dodici persone comuni, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale, vengono riunite in un luogo remoto e selvaggio dalle condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali lontane da quelle di origine e talvolta estreme.

Qui – in un contesto di rigida privazione, avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza – dovranno affrontare un impegnativo percorso tra la natura in più tratte, cercando di rimanere unite e di non cedere alle tentazioni irresistibili a cui verranno sottoposte: dovessero non resistere, le conseguenze sarebbero per l’intero gruppo perché il montepremi in palio verrebbe eroso ogni qualvolta dovessero non farcela.

Ciò che rimarrà del jackpot sarà l’obiettivo finale: chi nell’ultimo episodio arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile.

Le tentazioni avverranno continuamente, potranno essere di qualsiasi natura e portata, coinvolgendo il singolo o l’intero gruppo, e talvolta potranno anche essere “segrete”. L'interrogativo alla base del format è il seguente: chi penserà a se stesso e chi al bene del gruppo?