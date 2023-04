Sottrae l’arma a cc e ferisce un agente della polizia urbana. Muore in sparatoria

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio della sparatoria avvenuta in pieno giorno a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. Un cittadino di origine nordafricana è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri dopo aver sparato a un vigile urbano, con una pistola che, sembra, abbia sottratto a un militare. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo la segnalazione di un uomo, che stava dando in escandescenza e urlando in mezzo alla strada 'Allah akbar'. I carabinieri, affiancati da agenti della polizia locale, hanno tentato di immobilizzare il marocchino. Sarebbe stato allora che l’uomo, nella colluttazione, è riuscito a sfilare a un militare la pistola d'ordinanza ed ha iniziato a sparare all'impazzata, prima di essere ucciso dai carabinieri. Almeno un paio di colpi sparati dal marocchino però hanno raggiunto l'agente di polizia locale Frusti, il vigile è stato colpito da due proiettili ed è stato operato al polmone in un ospedale di Vicenza. Non è in pericolo di vita.

NICOLOSI (UNARMA), PLAUSO A CARABINIERI SEMPRE PRESENTI MALGRADO DIFFICOLTA' ORGANICO

A intervenire è Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale dell'Arma dei carabinieri. ''Non è la prima volta che registriamo un grave atto contro i carabinieri, che nell'emergenza sul lavoro sono stati costretti a intervenire uccidendo un uomo che rappresentava un'evidente minaccia per la sicurezza''. Nicolosi poi, oltre alla solidarietà all’agente ferito, sottolinea l’impegno dei militari dell’Arma, sempre presenti malgrado una cronica carenza di organico. “Un plauso va ai carabinieri che hanno saputo gestire l'intervento, sempre presenti sul territorio per il bene dei cittadini nonostante le condizioni avverse del comparto, ridotto all'osso nell'organico''.