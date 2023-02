Spalletti alla viglia di Eintracht-Napoli: "Una grande occasione meritata sul campo, con il 50% di possibilità di passare il turno"

Il Napoli non ha rivali in campionato, la Champions però si sa, è un'altra storia. Vietato sottovalutare l'avversario nonostante la squadra di Spalletti domani, parta da favorita in Germania contro l'Eintracht Francoforte nell'andata degli ottavi di finale. I tedeschi hanno vinto entrambi i precedenti per 1-0 contro il Napoli. Erano gli ottavi di finale della Coppa Uefa 1994/95. In Bundesliga la squadra di Francoforte è in piena zona Europa, occupando attualmente il 6° posto con 38 punti dopo 21 giornate, a -1 dal Lipsia. Una squadra in salute: solo un ko nelle ultime 9 partite (0-3 a Colonia), tedeschi in corsa anche in Coppa di Germania dove affronteranno l'Union Berlino ai quarti.





SPALLETTI: "ABBIAMO IL 50% DI POSSIBILITA' DI PASSARE IL TURNO"

"Glasner lo conosco bene, lo avevo incontrato già quando allenavo lo Zenit. C’è rispetto reciproco con gli allenatori. Ho una serie di collaboratori al Napoli che hanno studiato anche l’Eintracht. Glasner sa far giocare cortissima la sua squadra, sa far pressare alto, sa farla ripartire negli spazi. Ha calciatori di gamba che sanno usare molto bene ogni spazio. Bisogna fargli solo i complimenti per il campionato e per quello che mostra. Dal mio punto di vista da lui possiamo “rubare” qualcosa dal punto di vista sportivo e portarlo nel mio lavoro. Abbiamo degli osservatori che riportano numeri, giocate e caratteristiche delle squadre. E di Glasner ne ho diverse sul taccuino. Abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno".





SPALLETTI: "OSIMHEN STA BENE"

"Osimhen è un ragazzo che dice la verità. Quando è finita la partita contro il Sassuolo e ci ha tranquillizzato, eravamo convinti che non avesse nulla. In allenamento abbiamo visto le sue solite scorribande. Sta bene. Tutti si rendono conto che abbiamo a che fare con un gruppo di calciatori forti, con individualità che possono metterci del suo come accaduto contro il Sassuolo. Kvaratskhelia ha fatto un gol stilisticamente bellissimo".





SPALLETTI: "MERITIAMO DI ESSERE QUI"

"È una grandissima occasione perché questa squadra ha meritato di arrivare sin qui, lavorando dallo scorso anno. Sono match diversi rispetto al campionato. Loro sono più abituati a partite da dentro o fuori, noi dovremo essere bravi a ragionare più velocemente rispetto al campionato. Sarà come rivedere le partite di Serie A, ma con il x2. Conosco abbastanza bene i miei calciatori e so bene che uomini sono. Mi aspetto che sappiamo interpretare bene il tipo di partita e ci siamo allenati duramente in campionato, non abbiamo pensato al piccolo margine che abbiamo e le abbiamo interpretate bene".