Sparatoria in una scuola in Canada, 10 morti e 27 feriti. La presunta autrice della strage è una donna, che si è suicidata

Sparatoria in una scuola in Canada, 10 morti e 27 feriti. La presunta autrice della strage è una donna, che si è suicidata

Sparatoria in una scuola in Canada, 10 morti e 27 feriti. La presunta autrice della strage è una donna, che si è suicidata Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

11 febbraio 2026, ore 10:14

L'attacco è avvenuto durante le lezioni in un istituto scolastico di Tubler Ridge, paese in montagna nella parte occidentale del Canada. Ancora ignoto il movente della strage. Il cordoglio del premier Carney

SUICIDA LA PRESUNTA RESPONSABILE

La presunta autrice della strage è una donna, che si è tolta la vita. La polizia canadese l’ha identificata, ma non ha ancora diffuso le sue generalità. Così come al momento non è affatto chiaro il movente della sua azione assassina. Il bilancio è di dieci morti: sette li hanno trovati in una scuola, altri due in una abitazione limitrofa, poi c’è l’attentatrice suicida. Ci sono anche 27 feriti, di questi almeno due sono in condizioni molto gravi.

ATTACCO DURANTE LE LEZIONI

La tragedia è avvenuta a Tumbler Ridge, un paese di montagna da 2400 abitanti nella parte occidentale del Canada, 1100 chilometri a nord di Vancouver. L’allarme è scattato durante le lezioni, si sono sentiti alcuni spari, sui cellulari degli studenti è arrivato un messaggio di allerta grazie al quale alcuni sono riusciti a salvarsi. Le sparatorie di massa sono rare in Canada, ma questa è la seconda nello stato della British Columbia in meno di un anno. Inoltre nell'aprile 2015 undici persone sono state uccise a Vancouver quando un uomo ha investito con il suo camion una folla che celebrava un festival culturale filippino.

CANADA SOTTO CHOC

Il premier canadese Mark Carney si è dichiarato "devastato dalla terribile sparatoria. Mi unisco ai canadesi nell'esprimere le mie condoglianze a coloro le cui vite sono state cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all'altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini”. Il sovrintendente della polizia Ken Floyd ha dichiarato: “ al momento non sono in grado di capire perché o cosa possa aver motivato questa tragedia”.

SOLIDARIETA' ANCHE DALL'ITALIA

Messaggi di solidarietà al Canada sono arrivati da tutto il mondo, anche dal governo italiano con il ministro degli esteri Antonio Tajani che ha scritto: “Rivolgo il mio pensiero al Canada e ai morti e feriti della terribile sparatoria avvenuta in un liceo. Un atto di violenza che ha colpito vittime innocenti. Le mie condoglianze e quelle del Governo italiano al popolo canadese e alle famiglie delle vittime". Il presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha aggiunto: “Il mio cuore è vicino a tutti coloro che sono stati colpiti in Canada dalla scioccante sparatoria di massa di Tumbler Ridge, che ha causato così tante vittime e feriti. L'Europa condivide il vostro dolore e la vostra sofferenza. Siamo con voi".


Argomenti

CANADA
SCUOLA
SPARATORIA
TUMBLER RIDGE

Gli ultimi articoli di Paolo Pacchioni

Mostra tutti
  • Oggi la giornata del ricordo sulle foibe, per non dimenticare gli eccidi di italiani da parte di partigiani jugoslavi

    Oggi la giornata del ricordo sulle foibe, per non dimenticare gli eccidi di italiani da parte di partigiani jugoslavi

  • E' morto Antonino Zichichi, scienziato e divulgatore diventato popolare in televisione

    E' morto Antonino Zichichi, scienziato e divulgatore diventato popolare in televisione

  • Serie A, colpo grosso del Napoli, vince a Marassi con un rigore nel recupero; pareggio tra Fiorentina e Torino

    Serie A, colpo grosso del Napoli, vince a Marassi con un rigore nel recupero; pareggio tra Fiorentina e Torino

  • La fiaccola olimpica oggi arriva a Milano, a san Siro le ultime prove per la cerimonia inaugurale dei Giochi

    La fiaccola olimpica oggi arriva a Milano, a san Siro le ultime prove per la cerimonia inaugurale dei Giochi

  • Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata, il fratello confessa il delitto

    Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata, il fratello confessa il delitto

  • Tragedia a Sarno, panettiere ucciso all'interno del suo negozio, fermato un uomo di 33 anni

    Tragedia a Sarno, panettiere ucciso all'interno del suo negozio, fermato un uomo di 33 anni

  • Tutto pronto, o quasi, per le Olimpiadi invernali. Oggi sarà a Milano il presidente Mattarella

    Tutto pronto, o quasi, per le Olimpiadi invernali. Oggi sarà a Milano il presidente Mattarella

  • Serie A, l'Inter vince a Cremona e si conferma in testa; poker della Juventus a Parma

    Serie A, l'Inter vince a Cremona e si conferma in testa; poker della Juventus a Parma

  • Australian Open, Sinner e Musetti volano ai quarti di finale, torna a casa Darderi

    Australian Open, Sinner e Musetti volano ai quarti di finale, torna a casa Darderi

  • Serie A, la Roma rallenta il Milan, la Juventus abbatte il Napoli e l'Inter sorride

    Serie A, la Roma rallenta il Milan, la Juventus abbatte il Napoli e l'Inter sorride

Crans-Montana, la replica della procuratrice del Canton Vallese dopo l’indignazione mostrata dall’Italia per la scarcerazione di Jacques Moretti

Crans-Montana, la replica della procuratrice del Canton Vallese dopo l’indignazione mostrata dall’Italia per la scarcerazione di Jacques Moretti

Non cederò a eventuali pressioni del governo di Roma, ha sottolineato Béatrice Pilloud

Giochi di Milano Cortina. Papa Leone XIV, nuovo appello alla Tregua olimpica

Giochi di Milano Cortina. Papa Leone XIV, nuovo appello alla Tregua olimpica

Nel giorno dell'inaugurazione dei Giochi invernali il Pontefice rilancia lo strumento di speranza della Tregua, simbolo e profezia di un mondo riconciliato

Olimpiadi di Milano - Cortina, il presidente Mattarella inaugura Casa Italia. E Meloni incontra J. D. Vance

Olimpiadi di Milano - Cortina, il presidente Mattarella inaugura Casa Italia. E Meloni incontra J. D. Vance

"Siamo felici di vedere l'Italia al centro del mondo" ha detto il capo dello Stato. Bilaterali per la presidente del Consiglio, con gli Stati Uniti valori comuni