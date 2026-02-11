Sparatoria in una scuola in Canada, 10 morti e 27 feriti. La presunta autrice della strage è una donna, che si è suicidata Photo Credit: ANSA

SUICIDA LA PRESUNTA RESPONSABILE

La presunta autrice della strage è una donna, che si è tolta la vita. La polizia canadese l’ha identificata, ma non ha ancora diffuso le sue generalità. Così come al momento non è affatto chiaro il movente della sua azione assassina. Il bilancio è di dieci morti: sette li hanno trovati in una scuola, altri due in una abitazione limitrofa, poi c’è l’attentatrice suicida. Ci sono anche 27 feriti, di questi almeno due sono in condizioni molto gravi.

ATTACCO DURANTE LE LEZIONI

La tragedia è avvenuta a Tumbler Ridge, un paese di montagna da 2400 abitanti nella parte occidentale del Canada, 1100 chilometri a nord di Vancouver. L’allarme è scattato durante le lezioni, si sono sentiti alcuni spari, sui cellulari degli studenti è arrivato un messaggio di allerta grazie al quale alcuni sono riusciti a salvarsi. Le sparatorie di massa sono rare in Canada, ma questa è la seconda nello stato della British Columbia in meno di un anno. Inoltre nell'aprile 2015 undici persone sono state uccise a Vancouver quando un uomo ha investito con il suo camion una folla che celebrava un festival culturale filippino.

CANADA SOTTO CHOC

Il premier canadese Mark Carney si è dichiarato "devastato dalla terribile sparatoria. Mi unisco ai canadesi nell'esprimere le mie condoglianze a coloro le cui vite sono state cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all'altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini”. Il sovrintendente della polizia Ken Floyd ha dichiarato: “ al momento non sono in grado di capire perché o cosa possa aver motivato questa tragedia”.

SOLIDARIETA' ANCHE DALL'ITALIA

Messaggi di solidarietà al Canada sono arrivati da tutto il mondo, anche dal governo italiano con il ministro degli esteri Antonio Tajani che ha scritto: “Rivolgo il mio pensiero al Canada e ai morti e feriti della terribile sparatoria avvenuta in un liceo. Un atto di violenza che ha colpito vittime innocenti. Le mie condoglianze e quelle del Governo italiano al popolo canadese e alle famiglie delle vittime". Il presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha aggiunto: “Il mio cuore è vicino a tutti coloro che sono stati colpiti in Canada dalla scioccante sparatoria di massa di Tumbler Ridge, che ha causato così tante vittime e feriti. L'Europa condivide il vostro dolore e la vostra sofferenza. Siamo con voi".



