Investe e uccide un motociclista dopo una lite al semaforo, automobilista arrestato nella Bergamasca

Non ha opposto resistenza il 49enne che ieri a Montello, nella bergamasca, ha travolto e ucciso con la sua auto un motociclista di 55 anni di Osio Sotto, Walter Angelo Monguzzi. Tra i due ci sarebbe stata una breve lite all’altezza di un semaforo per ragioni di viabilità.





LA LITE AL SEMAFORO Il diverbio è nato nella mattinata di domenica a Montello, in corrispondenza di un incrocio in via Papa Giovanni. Una volta scattato il verde, secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi avrebbero ripreso la marcia. Dopo pochi metri però l’auto avrebbe speronato volontariamente la moto. Il conducente è caduto a terra ed è rimasto in mezzo alla carreggiata dell'altro senso di marcia, mentre l’automobilista si è allontanato. I carabinieri lo hanno poi rintracciato e arrestato un’ora dopo nella sua abitazione.





UNA DINAMICA DA RICOSTRUIRE

Ora l'uomo si trova nel carcere di Bergamo. Per lui l’accusa è di omicidio volontario. I militari stanno chiarendo le circostanze della lite che ha originato l'incidente, avvenuto all'altezza di un semaforo dove è presente da anni un sistema per l'accertamento automatico delle infrazioni stradali per chi passa con il rosso. Maggiori dettagli potrebbero arrivare anche dalle immagini delle telecamere della zona.