Spiagge scintillanti, polemiche per il video postato da Trump sulla riviera di Gaza

Il video sul futuro di Gaza postato da Donald Trump sui suoi social ha scatenato un mare di polemiche negli Stati Uniti, anche fra gli stessi sostenitori del Capo della Casa Bianca, perché ritenuto di cattivo gusto. Il filmato, generato dall'Intelligenza Artificiale mostra la futura riviera del Medio Oriente che il tycoon vuole fare nascere sulle ceneri di Gaza. In rapida sequenza si vedono passeggiate, grattacieli, spiagge scintillanti, danzatrici del ventre, un'enorme statua dorata dello stesso Trump, che poi si vede ballare con una donna vestita in modo succinto. Nella "Trump Gaza" del video surreale compare anche Elon Musk impegnato a lanciare banconote e si mostra, infine, il presidente americano sdraiato su un lettino a bordo piscina mentre sorseggia un drink con il primo ministro israeliano Netanyahu.





“No comment” di Giorgia Meloni nonostante il pressing delle opposizioni

Le polemiche hanno raggiunto velocemente l’Italia. Il Pd ha chiesto a Giorgia Meloni di commentare le aberranti immagini. "La tragedia che si è consumata a Gaza in questi anni è talmente grande che solo l'idea di poter realizzare un video come quello che Trump ha pubblicato su Truth è aberrante. In quel video c'è la totale mancanza di rispetto e di pietà per la sofferenza del popolo palestinese. Qualunque persona civile e dotata di un minimo di umanità dovrebbe prendere le distanze da questa vergognosa operazione di comunicazione fatta sulla pelle di Gaza. Ci auguriamo che anche Giorgia Meloni sappia pronunciare parole chiare in tal senso''. Così si è espresso il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.





Tajani svicola sul video di Trump

“Non mi pare una novità, si sapeva qual era la proposta, è stata commentata. La nostra proposta è quella di 'due popoli, due Stati', avere magari anche lì un mandato internazionale per garantire la stabilità di Gaza, riunificare Gaza alla Cisgiordania e alla fine dar vita a una realtà palestinese, statuale, che riconosca Israele. E' un percorso lungo, ma mi pare la strada migliore da seguire se si vuole garantire pace e stabilità in quell'area". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani sul futuro di Gaza. Il leader di Forza Italia invitato a commentare nel merito il video di Donald Trump ha dichiarato: "La sinistra parli con Giorgia Meloni".