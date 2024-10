Squid Game: David Fincher potrebbe dirigere il reboot in inglese. Ecco quello che sappiamo

Non manca tanto all'arrivo della seconda stagione di "Squid Game", il fenomeno globale targato Netflix che nell’autunno 2021 ha polverizzato ogni record possibile. Come sappiamo, i nuovi episodi verranno rilasciati in piattaforma a dicembre ma nel frattempo, l’universo narrativo potrebbe espandersi anche in altri territori.





FINCHER E SQUID GAME

Secondo Deadline una nuova serie "Squid Game" in lingua inglese è sarebbe in lavorazione, con David Fincher che si occuperà di svilupparla. Sebbene i dettagli siano vaghi, da diversi mesi si stanno diffondendo voci su cosa potrebbe fare Fincher in futuro. Mentre potrebbe infilare un film in anticipo, gli addetti ai lavori affermano che la serie è probabilmente il progetto a cui Fincher dedicherà il suo tempo nel 2025. In realtà, sebbene questo progetto sarebbe il primo vero e proprio reboot di "Squid Game", non è la prima volta che si vanno ad allargare gli orizzonti narrativi della serie: lo scorso anno, per esempio, uscì il reality "Squid Game: The Challenge", che peraltro è stato rinnovato anche per una seconda stagione. Senza contare, ovviamente, la quantità infinita di videogiochi che sono stati prodotti sulla scia del successo della serie originale. Comunque per quanto riguarda l’ipotetico progetto di Fincher, Netflix non ha rilasciato dichiarazioni.





FINCHER E NETFLIX, UNA LUNGA STORIA D’AMORE

"Squid Game" non solo comprende temi e toni dark che si vedono in tutte le opere passate di Fincher, ma è anche simile al suo thriller del 1997 "The Game", con Michael Douglas e Sean Penn. Anche quel film ruota attorno a persone reali che diventano partecipanti inconsapevoli a un gioco diabolico. Fincher, che ha un accordo con Netflix da un po' di tempo, era stato precedentemente associato a qualcosa nell'universo di "Squid Game" , incluso un potenziale film in lingua inglese. Nelle ultime settimane, si è sparsa la voce che in realtà si tratta di una serie e non di un film. Il regista è stato uno dei talenti più importanti di Netflix fin da quando aiutò l'allora esordiente piattaforma streaming a lanciarsi nel mondo dei contenuti originali con la serie drammatica "House of Cards". È stato anche dietro la serie thriller poliziesca di culto di Netflix "Mindhunte"r e ha prodotto esecutivamente la serie animata vincitrice di un Emmy "Love, Death and Robots". Fincher è sempre stato un uomo misterioso quando si trattava di cosa dirigerà in seguito; di solito ha una manciata di opzioni in fase di sviluppo tra cui scegliere. Dopo aver diretto "The Killer" per Netflix, che ha fatto il suo debutto lo scorso novembre, si è preso del tempo per capire la sua prossima mossa.



LA SINOSSI DI SQUID GAME 2

La prima stagione ha vinto sei Primetime Emmy tra le sue 14 nomination. In vista della première della seconda stagione, prevista per il 26 dicembre, la serie è stata rinnovata per una terza e ultima stagione. Nei nuovi episodi torneranno Lee Byung-hun di Mr Sunshine e Gong Yoo di The Silent Sea. I nuovi membri del cast includono Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an. La sinossi ufficiale della seconda stagione recita: “Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 è determinato a trovare le persone che stanno dietro al gioco e a porre fine al questo sport malvagio. Usando la sua fortuna per finanziare la ricerca, Gi-hun inizia dal luogo più ovvio, andando in cerca dell'uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi producono finalmente dei risultati, la strada per distruggere l'organizzazione si rivela più letale di quanto immaginasse: per porre fine al gioco, deve rientrarvi”. Ricordiamo che la prima stagione di "Squid Game" al momento detiene il record di serie Netflix più popolare di sempre, con oltre 1,65 miliardi di ore di visualizzazione nei primi 28 giorni dopo la sua première a settembre 2021.