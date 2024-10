Star di OnlyFans denunciata dalla GdF: avrebbe evaso 1,5 mln di euro

La Guardia di Finanza accende il faro sul lavoro di Mady Gio (al secolo Filip Madalina Ioana), l’influencer diventata famosa sulla piattaforma OnlyFans per i propri contenuti hot. La donna di origini romene, residente in Svizzera ma con il domicilio fiscale a Cassano Magnago (in provincia di Varese), è accusata di aver evaso circa un milione e mezzo di euro derivanti dagli abbonamenti pagati dai follower.





L’accusa

Le indagini sono state svolte dalla Compagnia di Gallarate (Varese). Il gruppo di lavoro, nei mesi passati, si è occupato di censire i principali influencer e soggetti che operano sul web mostrando un tenore di vita particolarmente alto. Incrociando quanto emerso sulle piattaforme con le dichiarazioni fiscali presentate negli anni, le Fiamme Gialle hanno riscontrato profonde incoerenze che hanno portato alle accuse di evasione.

Tra i nomi emersi da tale analisi, anche quello di una professionista del sesso online, assurta agli onori delle cronache per le proprie partecipazioni in diversi programmi televisivi e radiofonici. Nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le interviste in cui – in prima persona – confermava i propri compensi milionari, la donna pare dichiarasse al fisco poche decine di migliaia di euro.