Stati Uniti, Donald Trump parla al Congresso e annuncia il ritorno del Sogno Americano

Trump ha enfatizzato i successi della sua amministrazione, sostenendo di aver ottenuto più risultati in 43 giorni rispetto a intere presidenze passate, facendo riferimento agli otto anni di presidenza Obama. "Sono qui per dirvi che l’America ha ritrovato il suo slancio. Il nostro spirito, il nostro orgoglio e la nostra fiducia sono tornati", ha dichiarato con enfasi. Ha poi assicurato che il "sogno americano è più grande e più forte che mai", promettendo una rinascita senza precedenti per la nazione.

Donald Trump show. Basterebbe questo a descrivere il primo intervento davanti al Congresso degli Stati Uniti nel secondo mandato del tyconn, dove ha stabilito un nuovo record per la durata di un discorso presidenziale in una sessione congiunta, circa un'ora e 40 minuti. Un record che gli ha permesso di superare il precedente primato detenuto da Bill Clinton, che nel 2000 aveva parlato per 89 minuti durante il discorso sullo stato dell’Unione.

LA GUERRA IN UCRAINA E IL MESSAGGIO DI ZELENSKY

Uno dei temi principali affrontati è stato il conflitto in Ucraina. Trump ha rivelato di aver ricevuto una lettera dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella quale quest’ultimo si dichiarava pronto a negoziare la pace e firmare un accordo sulle risorse minerarie. Un accordo quasi obbligato, visto che Trump ha annunciato lo stop agli aiuti militari per l'Ucraina che, di conseguenza, farebbe fatica a resistere. il Presidente statunitense ha aggiunto di aver ricevuto segnali positivi anche dalla Russia, che sembrerebbe disposta a discutere una soluzione pacifica. "Non sarebbe straordinario? È il momento di mettere fine a questa guerra senza senso", ha affermato, lasciando intendere di voler assumere un ruolo chiave nei negoziati.

L'ECONOMIA DEI DAZI

Parlando di economia, Trump ha difeso l’introduzione di nuovi dazi sulle importazioni, ammettendo che potrebbero generare qualche turbolenza iniziale. Tuttavia, ha sottolineato che queste misure, oltre a proteggere l’occupazione americana, servono anche a tutelare l’identità e i valori del Paese. "Ci saranno alcune difficoltà, ma siamo pronti a gestirle", ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti risponderanno con misure equivalenti a qualsiasi tariffa imposta su di loro. Ha inoltre esortato Messico e Canada a intensificare gli sforzi per contrastare il traffico di fentanyl e l’immigrazione clandestina, lasciando intendere la possibilità di negoziare compromessi.

LA QUESTIONE PANAMA E GROENLANDIA

Trump ha poi annunciato l’intenzione di riprendersi il Canale di Panama, sottolineando che la sua costruzione era costata la vita a migliaia di americani. "Lo abbiamo ceduto alla Cina, ma ce lo riprenderemo", ha affermato, facendo riferimento all’acquisto di due dei principali porti del Canale da parte di BlackRock. Ha inoltre ribadito il desiderio di annettere la Groenlandia agli Stati Uniti. "Troveremo il modo di farlo", ha dichiarato, lasciando aperta la possibilità di azioni economiche o militari. Tuttavia, ha anche dichiarato di rispettare l’autodeterminazione dei groenlandesi: "Sosterremo il vostro diritto di scegliere il vostro futuro. Se deciderete di unirvi a noi, sarete i benvenuti negli Stati Uniti d’America". Una questione, quella del Canale di Panama e della Groenlandia, ribadite più volte sia in campagna elettora sia nei primi giorni da presidente degli Stati Uniti.

TRUMP, UN DISCORSO CHE DIVIDE INVECE DI UNIRE

L’intervento di Donald Trump si è caratterizzato per il tono trionfalistico e per una serie di promesse audaci, ma anche per affermazioni controverse che hanno diviso l’aula invece che unirla. Mentre i repubblicani hanno accolto il discorso con applausi e sostegno, i democratici hanno manifestato il loro dissenso in diversi momenti. La visione del tycoon per il futuro degli Stati Uniti, tra protezionismo economico, ambizioni geopolitiche e promesse di rinascita nazionale, si prepara a segnare il secondo mandato di Trump con nuove sfide, confronti accesi e un punto interrogativo enorme sulla politica estera.